شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم "خط فى دائرة" لـ كريم قاسم يشارك فى مهرجان روتردام للفيلم العربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك الفنان كريم قاسم فى مهرجان روتردام للفيلم العربى من خلال فيلم "خط فى دائرة" للمخرج محسن عبد الغنى، حيث ينافس فى المسابقة الرسمية للمهرجان والمقرر إقامته فى الفترة ما بين 15 وحتى 19 يونيو الجارى.



فيلم خط في دايرة

وكان فيلم "خط فى دائرة" قد حصل على جائزة لجنة التحكيم لأفضل فيلم روائى قصير من المهرجان القومى للسينما المصرية، وبجانب كريم قاسم يشارك فى بطولة الفيلم منى هلا، مسعد سالم، أحمد مصطفى، وهو من تأليف وإخراج محسن عبد الغنى.

وفى الوقت نفسه يستكمل كريم قاسم تصوير فيلمه "ليلة غير عادية" والمقرر إطلاقه خلال 2022، وأكد كريم أن الفيلم تدور أحداثه فى ليلة واحدة، حيث الكثير من المخاطر والمغامرات التى يخوضها من أجل إنقاذ نفسه وأصدقائه، ويشاركه البطولة؛ هدى المفتى، طه دسوقى، مراد مكرم، مروان يونس، فاتن واصل، تأليف وإخراج أحمد البيلى.

وكان كريم قاسم قد خاض تجربته الإنتاجية الأولى من خلال فيلم الحفرة الذى نافس به فى المسابقة الرسمية للأفلام القصيرة بمهرجان القاهرة السينمائى الدولى حيث حظى بعرضه العالمى الأول، ومن المقرر أن ينطلق الفيلم فى مهرجانات سينمائية أخرى سيتم الإعلان عنها قريبًا.