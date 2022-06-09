شكرا لقرائتكم خبر عن تامر عبد المنعم: الدراسات الحرة فى قصر السينما نافذة جديدة للموهوبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقع المخرج مسعد فودة نقيب المهن السينمائية والفنان تامر عبدالمنعم مدير عام الثقافة السينمائية، بروتوكول تعاون وذلك لاستخراج تصاريح من النقابة للطلاب الحاصلين على شهادة من قصر السينما بالدراسات السينمائية الحرة فى إطار دور الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، ينص البروتوكول على أحقية الطالب الخريج تقديم شهادته بالنقابة للحصول على تصريح للعمل.

وقال الفنان تامر عبد المنعم لـ"الخليج 365" إن الدراسات الحرة فى قصر السينما قناة شرعية لعدد كبير من الموهوبين الذين يرغبون فى دراسة السينما، لكنها فى نفس الوقت لا تغنى عن الدراسة فى أكاديميات الفنون أو بديلا لها، موضحا أن الفارق بين قصر السينما والأكاديمية أن الأولى تمنح تصريح لخريجيها لمدة 6 أشهر لممارسة المهنة فإن لم يمارس المهنى فليش له تصريح أما الثانية فتمنح خريجيها "كارنيه" بمجرد تخرجه وهو أقوى من التصريح.

وأضاف أن الدراسات الحرة بقصر السينما تضم عدد كبير من أهم أساتذة السينما فى مصر، كما أن هناك العديد من مشروعات التخرج التي ندعمها، وبالفعل بعضها يعرض فى السينمات ضمن مشروع "سينما الشعب" .

كما أعرب الفنان تامر عبدالمنعم مدير عام الثقافة السينمائية عن سعادته الكبيرة بهذا وقال : يعتبر هذا التعاون خطوة مهمة لحفظ حقوق الطالب خريج دراسات قصر السينما والثقافة السينمائية فى العمل واستخراج التصاريح.

وأشار "عبدالمنعم" إلى أن فى ظل رعاية الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم لوزارة الثقافة والمخرج هشام عطوة كرئيس للهيئة العامة لقصور الثقافة سيكون هناك مجموعة من المفاجآت خلال الفترة المقبلة.