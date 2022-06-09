شكرا لقرائتكم خبر عن شبكة BBC: وقف عرض فيلم "سيدة الجنة" فى بريطانيا بعد احتجاجات المسلمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ألغت سلسلة سينمات بريطانية جميع عروض فيلم سيدة الجنة - The Lady of Heaven، بعد مظاهرات الاعتراض التي أقامها مجموعة كبيرة من المسلمين أمام فروعها، حيث وقع أكثر من 120 ألف شخص عريضة يدعون فيها إلى سحب فيلم "سيدة الجنة" من قاعات السينما في بريطانيا، حسبما ذكرت شبكة "بى بى سى" البريطانية، وقد تسبب الفيلم فى حالة من الفوضى فى محيط مجموعة سينمات Cineworld، التي قررت وقف عرضه لضمان سلامة موظفيهم وعملائهم.

تدور أحداث فيلم "سيدة الجنة" حول السيدة فاطمة ابنة النبى محمد، حيث بدء عرض فيلم "سيدة الجنة" يوم 3 يونيو الجاري، ويعرض قصتين يفصل بينهما 1400 عام عن طفل عراقي فقد والدته في خضم الحرب، فيحاول تعلم أهمية وقوة الصبر من خلال اكتشاف القصة التاريخية للسيدة فاطمة ومعاناتها.

من ناحية أخرى، جاء اعتراض النشطاء المسلمين حول الفيلم على أساس أن العمل كُتب على يد رجل دين شيعى سيؤدى إلى إثارة التوترات الطائفية بين الشيعة والسنة، وعبرت لافتات المتظاهرين على أنه ليس من المقبول الإساءة إلى حوالى 2 مليار مسلم حول العالم من خلال عمل فنى.

بدوره، وصف المجلس الإسلامى فى بريطانيا، أكبر هيئة إسلامية في البلاد، الفيلم بأنه "مثير للشقاق"، وجاء فى بيان أصدره المجلس الأحد أنه "يدعم العلماء والقادة الذين يدعون إلى الوحدة الأكبر وإلى المصلحة العامة"، وقال البيان: "بعض الناس، بينهم من يدعمون الفيلم، ومن يردون عليهم بطائفية، هدفهم الأساسي هو تأجيج الكراهية".

تلقى الفيلم انتقادات عارمة منذ الإعلان عن بدء إنتاجه، ولعبت دور السيدة فاطمة الممثلة ألباني كورتوا، إلى جانب راى فيرون ومارك أنتونى برايتون ودينيس بلاك وأوسكار وغيرهم .