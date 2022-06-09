شكرا لقرائتكم خبر عن شيرين بإطلالة جرئية تتجاوز أزمتها مع حسام حبيب وتوجه رسالة لجمهورها: وحشتوني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رويدا رويدا تتجاوز النجمة شيرين عبد الوهاب أزمة طلاقها من المطرب حسام حبيب، التي شغلت جماهيرها ومتابعيها مؤخرا، حيث أطلت عليهم بإطلالة جرئية بفستان أبيض، معبرة عن اشتياقها لجمهورها الكبير وموجهة رسالة لهم، قائلة: "وحشتوني".

ونشرت شيرين صورة جديدة لها عبر حسابها على تويتر، صحبتها بتعليق: "وحشتوني"، بالإضافة إلى إيموشن "قلب أحمر" أهدته لجمهورها ومتابعيها.



شيرين

وسبق وكشفت شيرين عبد الوهاب لجمهورها عن حقيقة الموقف بينها وبين طليقها حسام حبيب، وقررت إجراء حوار عبر حسابها على تطبيق إنستجرام للرد على استفسارات متابعيها.

وسألها الجمهور عن علاقتها بالمطرب حسام حبيب فقالت: "لا بحبه ولا بكرهه.. وأرفض طبعا الرجوع إليه مرة أخرى"، وفي الوقت نفسه أجابت أنها تعفو وتصفح وتمنح فرصة ثانية لمن تسبب في حزنها قائلة "إذا كان ربنا بيعفو.. أنا مش هعمل كده".

وردت عن مدى مسامحتها لمن أذاها بقولها: "مش على طول بس يأخذ وقتى ولما بسامح بسامح بجد والتسامح بيفيد صاحبة جدا".

وكشفت شيرين عن أهم شيء تعلمته بحياتها قائلة: "إنى ما أديش ثقتى لحد وأنها تجاوزت فترة الاكتئاب بالصلاة"، وعبرت عن رغبتها في العمل حاليا مع الفنان كريم عبد العزيز.

ويأتي ذلك بعد الأزمة بين شيرين وحسام والتي استدعت قيامها بإبلاغ الشرطة ضده لتواجده داخل منزلها، وهو يحمل مسدسًا وكانت المفاجأة التي ذكرها حسام حبيب بالتحقيقات أن شيرين زوجته وأنه ردها لعصمته بعد انفصالهما.