شكرا لقرائتكم خبر عن سهير رمزى.. بحثت عن الأبوة فى 8 أزواج.. وكانت سببا فى انفصال والديها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتصدر الفنانة سهير رمزى مؤشرات البحث على مواقع التواصل الاجتماعى، خلال الساعات الماضية، وخلال الفترة الأخيرة ظهرت سهير رمزى فى عدد من البرامج وتصدرت تصريحاتها التريند لجرأتها، كاشفة عن أسرار لم تبح بها من قبل.

خلال حلقة من برنامج "السيرة" للمذيعة وفاء الكيلانى، قالت سهير رمزى، إن زيجاتها جاءت على غير حب، فقط كانت تشعر براحة نفسية فقط، لتسألها وفاء الكيلانى: "يعنى محبتيش قبل كدة" لترد سهير رمزى: "مرة واحدة" لكنها رفضت الإفصاح عن هوية هذا الشخص.

وأكدت سهير رمزى أنها رغم تعدد زيجاتها التي تتذكر أعدادهم بصعوبة وهم حوالى 8 زيجات، إلا أنها لم تتزوج "عرفيا" أبدا، قائلة: "مليش فى العرفى.. ومفيش حاجة تجبرنى أعمل كدة".

وأجابت سهير رمزى عن سؤال مقدمة البرنامج: "هل صرفتى على راجل من أزواجك"، قائلة: "لا مصرفش على راجل.. عنده إمكانيات ويبقى بخيل ميلزمنيش.. إنما لو فقير أعيش معه على حتة جبنة".

وأضافت سهير رمزى أنها افتقدت حنان الأب فى طفولتها، وربما بحثت عنه فى أزواجها، وإن لم تجد هذا الشعور تطلب الطلاق على الفور، مؤكدة أن زوجها الحالي علاء الشربينى هدية من ربنا، وقالت: "من ساعة ما اتجوزنا لحد دلوقتي أسلوبه ماتغيرش هو هو نفس الشخص في أسلوبه وطريقته وأخلاقه وكرمه".

وكشفت سهير رمزى عن أنها لم تعش مع إخوتها بعد انفصال والديها لذلك هي لا تعرفهم، وقالت: "لو شفت إخواتى فى الشارع مش هعرفهم هم يعرفوننى لكن أنا معرفهمش"، مضيفة: "كنت قاعدة بتعشى سمك فى بورسعيد بعد تكريمى من المحافظ جت واحدة تسلم عليا افتكرتها معجبة، قالت لى: أنا أختك".

وقالت سهير رمزى خلال الحلقة إنها كانت مدللة فى طفولتها وكانت سببا فى انفصال والديها، موضحة: "أنا كنت مدلعة دلع أوفر.. دخلت على أبويا ومعاه واحدة فى مكتبه ضربنى بالقلم.. قلت هديله (زومبة) وكدبت على ماما وقلت لها: شفته بيبوس واحدة.. وده خرب البيت".

وانتقدت سهير رمزى فساتين الفنانات قالت: "دلوقتى كل الفساتين اتحولت لبدل رقص وقمصان نوم طب أنا هلبس إيه لما أخش أوضة نومى.. كنا بنلبس فساتين بس واسعة ومقفولة حلو، وحتى لو عريان كانت بتبقى واسعة والسيدة فاتن حمامة عندها أفلام كثيرة جدا ترتدى فيها فساتين سواريه مكشوفة لكن لم نكن نشعر بأنها مسيئة".