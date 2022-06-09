كتب امير فتحي في الخميس 9 يونيو 2022 05:51 صباحاً - وصلت الفنانة اللبنانية إليسا، صباح الأربعاء 8 يونيو، إلى دولة الكويت، استعدادا لحفل الليلة 9 يونيو، مع الفنان وائل كفوري، هناك.
وظهرت إليسا، في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة وصولها إلى الأراضي الكويتية، وهي تعانق طفلة صغيرة بينما كانت تجلس في سيارتها.
وقد تفاعل المتابعون مع الفيديو حيث قال كثيرين انه يثبت بعيدة عن صفة الغرور التي ينسبها اليها البعض.
كانت هذه تفاصيل خبر اليسا تخطف الانظار بلطافتها لحظة وصولها الى الكويت!.. فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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