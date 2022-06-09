مهنة الإعلامية رضوى الشربيني قبل الشهرة ستصدمكم… والمفاجأة في عمرها الحقيقي.. لن تصدقوا!

كتب امير فتحي في الخميس 9 يونيو 2022 05:51 صباحاً - تعد الإعلامية رضوى الشربيني من أشهر المذيعات في مصر والوطن العربي، حيث برزت السنوات الماضية من خلال البرامج النسائية المتخصصة التي تخاطب فيها جمهور النساء حول الحياة الزوجية.

الإعلامية رضوى الشربيني مقدمة “برنامج هي وبس” علي قناة ” سي بي سي سفرة ” من مواليد القاهرة عام 1980 حيث احتفلت في شهر سبتمبر الماضي بعيد ميلادها الواحد والأربعين.

مشوار رضوى الشربيني:

بدأت مشوارها الإعلامي قبل 10 سنوات، وتنقلت بين العديد من القنوات المختلفة، حتى كانت من أولى المذيعات اللاتي يقدمن برنامج عن السيارات، وهو “Auto Car”. قدمت برنامج “دراما شو” على قناة “الحياة”. كان لها تجربة لم تستمر طويلًا بالتلفزيون المصري، من خلال برنامج “أنا مصر”.

اضطرت إلى ترك مجال الإعلام، والعمل في (مجال البترول)؛ بسبب تعرضها لزيادة كبيرة في الوزن بعد الحمل والإنجاب، حتى أصبح شكلها لا يتناسب مع كونها مذيعة، لكنها استطاعت أن تصل إلى وزنها الطبيعي، وعادت لعملها بعد فترة.

رضوى الشربيني تسعى دائمًا خلال برنامجها لتوجيه نصائح للمرأة لمواجهة المواقف الصعبة والمختلفة التي تمر بها خلال حياتها اليومية، وتقديم هذه النصائح بشكل إيجابي، حيث دوما ما تثير رضوى الشربيني الجدل برأيها في الارتباط، وتعكس أرائها القوية استقلاليتها.

أحدث تغريدات رضوى الشربيني:

وفي أحدث تغريداتها، نشرت الإعلامية رضوى الشربيني عبر حسابها على «تويتر» تغريدة أكدت فيها أن استمرار أي علاقة يأتي بالتقدير الذي يقدم من الرجل للمرأة، وأن هذا التقدير سوف يجعل العلاقة مستمرة، لكن في حال عدم وجوده فأنه من الأفضل إنهاء العلاقة فكتبت: “في تقدير…في بقاء مفيش تقدير إلى اللقاء”.

رضوى الشربيني استمرت أيضًا خلال الفترة الأخيرة في توجيه الرسائل والتي اشتمل الكثير منه على الإيجابية وعدم التفكير في الماضي أو أي خطوة لم تكتمل، وأن على كل امرأة التفكير في المستقبل وعدم الالتفات لما حدث في السابق، مؤكدة أنها تصدق بشكل كبير هذا وتؤمن به فكتبت: “وراء كل شئ لم يكتمل خير أراده الله لنا…أنا مصدقه اوى في ده”.

رضوى الشربيني طلبت أيضًا في رسالة أخرى عبر حسابها على «إنستجرام» أن يكون كل طرف أكثر قرب من الأخر فكتبت: “حنو على بعض يمكن مفيش بكرا”، وتلقى متابعي ومحبي الإعلامية المصرية رضوى الشربيني هذه الرسائل بتفاعل واضح، وأبدى الكثير منهم إعجابه بها والنصائح التي تقدمها في الفترة الأخيرة.

تكريم رضوى الشربيني في منتدى She Can:

رضوى الشربيني في شهر مارس الماضي كرمت في منتدى She Can بجائزة الإعلامية الأكثر تأثيرًا، وحرصت الإعلامية المصرية على توجيه كلمة خلال تكريمها شكرت من خلالها جميع من ساندها وجمهورها الكبير على وسائل التواصل الاجتماعي وكذلك الذين حضروا تكريمها، مشيرة أن قوتها تستمدها منهم، وبكبت أثناء إلقاء كلماتها كما أشارت إلى أن كل امرأة قادرة على تحقيق أحلامها بالصبر والعمل المستمر.

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