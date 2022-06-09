كتب امير فتحي في الخميس 9 يونيو 2022 05:51 صباحاً - شاركت الفنانة المصرية منة فضالي، متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي ،بصورة جديدة من عطلتها الصيفية. وظهرت منة فضالي، بإطلالة جريئة بالمايو، وعلقت عليها كاتبة: نعيش في مجتمع لو علمو انك تحلم حلمآ جميلا لايقظوك من النوم. وقد سخر البعض من الحكمة التي استحدمتها منة فضالي حيث كبت احدهم “الحكمة مش لايقة علي الصورة”.

كانت هذه تفاصيل خبر منة فضالي بإطلالة جريئة بالمايوه.. وتنتقد المجتمع بهذه الكلمات! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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