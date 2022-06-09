لماذا صمم أشرف عبدالباقي على إجراء تحليل DNA؟.. ما صرّح به الفنان غريب وصادم

كتب امير فتحي في الخميس 9 يونيو 2022 05:51 صباحاً - كشف الفنان أشرف عبدالباقي إنه خضع لتحليل “DNA” في الولايات المتحدة الأمريكية لمعرفة مسار عائلته قبل ألف عام.

وأوضح في حوار سابق لبرنامج السيرة مع وفاء الكيلاني إنه اكتشف أن عائلته وعلى مدار 400 عام لم تنتقل من القاهرة”.

وحكى أيضًا أنه وفي إحدى المرات وأثناء تركيب “شباك” في عمارة تحت الإنشاء دخل بقدمه “مسمار”، فضربه أحد العمال على قدمه لإخراج المسمار والدم الفاسد ثم كي تلك المنطقة “.

أشرف عبد الباقي يستعد لـ مسرحية «صباحية مباركة» في موسم جدة

من ناحية أخرى، يستعد الفنان أشرف عبدالباقي، لعرض “مسرحية صباحية مباركة“، في موسم جدة بالرياض، في منتصف شهر يونيو الجاري، ومن المقرر أن يستمر العرض لمدة 4 أيام.

المسرحية مكونة من فصلين حيث تجمع بين الكوميديا والتشويق، ويشاركه في المسرحية الفنان علي ربيع، ومحمد أسامة الشهير بـ”أوس أوس”.

وكانت مسرحية “صباحية مباركة”، تم عرضها في بداية فترة انتشار وباء كورونا، وتعتبر هذه المرة هي الأولى لعرضها في الخارج من خلال بوابة موسم جدة.

أشرف عبد الباقي: أنا الشرير في مسلسل “الشادر”

وعلى الصعيد الفني، تحدث الفنان أشرف عبد الباقي عن دوره في “مسلسل الشادر” الذي يشارك في بطولته إلى جانب الفنانة ياسمين صبري. كان ذلك خلال لقائه في برنامج The Insider بالعربي من تقديم إيلي نخلة عبر قناة “دبي”.

وقال أشرف عبد الباقي: أقدم شخصية جديدة، أنا زعيم شادر السمك، رجل شرير ويحب السيطرة واحتكار السوق، هذه الشخصية رأيناها في أعمال كثيرة أتمنى ألا أقدمها مثل الشخصيات التي شاهدناها في أعمال أخرى.

وتابع: المسلسل لا زال في مرحلة الكتابة، عقدنا جلسات عمل مع المخرج، وحتى الآن لم أحضر للشخصية بشكل كامل انتظر استكمال الكتابة حتى أبدأ المذاكرة.

ومسلسل “الشادر” من تأليف مصطفى حمدي وإخراج سامح عبد العزيز وبطولة ياسمين صبري وأشرف عبد الباقي، طارق صبري، محمود حافظ، طارق عبد الحليم وعزوز عادل وندى عادل. و العمل مكون من 15 حلقة ومن المقرر عرضه عبر إحدى المنصات.

وتجسد ياسمين صبري دور فتاة شعبية لأول مرة، أما طارق صبري يظهر في دور “طبيب” ابن معلم كبير في شادر السمك.

يُذكر أن آخر مسلسلات أشرف عبد الباقي “مسلسل أنا وهي” تأليف مصطفى حمدى وإخراج سامح عبد العزيز، وبطولة أحمد حاتم، أشرف عبد الباقى، ميرهان حسين، عارفة عبد الرسول، محمد ثروت، محسن منصور، محمود البزاوى، سلوى محمد على، ندا عادل، محمد الصاوى، وعدد من ضيوف الشرف.

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