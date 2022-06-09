السعودية رومي القحطاني تعلن فوزها بلقب ملكة جمال العرب للسلام 2022!

كتب امير فتحي في الخميس 9 يونيو 2022 05:51 صباحاً - كشفت ملكة جمال السعودية رومي القحطاني عن فوزها بلقب ملكة جمال العرب للسلام 2022 وذلك عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت رومي القحطاني صورتها وهي تضع التاج وعلقت عليه كاتبة: “ملكة جمال العرب لسلام 2022

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