بعد نفي الطلاق.. ياسمين عبد العزيز تخذل العوضي وتضعه في موقف محرج.. «صدمت الجميع»!

كتب امير فتحي في الخميس 9 يونيو 2022 03:54 صباحاً - حالة من الجدل أثارتها الفنانة ياسمين عبد العزيز خلال الأيام القليلة الماضية بدأتها بالإعلان عن اجراء عملية جراحية وعودتها من سويسرا .بعدها قامت بإلغاء متابعة زوجها الفنان أحمد العوضي، مما أدى إلى أنتشار أنباء تفيد بإنفصال الثنائي.

إلى أن خرج العوضي عن صمته ورد على الأنباء المتداولة حول انفصاله عن زوجته، حيث نشر العوضي، صورة له مع ياسمين عبدالعزيز، عبر حسابه على «إنستجرام»، وعلّق: “مهما يحصل بينا، هتفضلي انتي كل حاجة وكل حياتي.. بحبك”.

ياسمين تتجاهل رسالة العوضي وتختار الصمت

ولكن الفنانة ياسمين عبد العزيز قابلت محاولات العوضي للصلح بالصمت دون إبداء أي ردة فعل على هذا المنشور أو الآخر الذي نشره على حسابه موقع التواصل «فيسبوك» حيث أخذ يوضح لجمهوره حقيقة الانفصال، وأختتمه برساله رومانسية لزوجته قوبلت أيضًا بالصمت منها وعدم التعليق.

وكتب العوضي قائلًا: “أنا صمتي كان عشان ده خلاف بيني وبين زوجتي الحبيبة زي أي زوجين طبيعيين، وياسمين علي طبيعتها فعبرت عن غضبها زي أي اخت من اخواتي لما بتتصرف .. لإنها بتتصرف بتلقائيه علي طبيعتها بعيدا عن النجومية، فمنعا للقيل والقال انا بقولها اني بحبك، واللي بيني وبينك أكبر بكتير من أي خلاف أو كلام فاضي”.

تعليق الجمهور على رسالة أحمد العوضي لزوجته

وكان الامر لافتًا للكثيرين من محبي النجمة ياسمين عبد العزيز وزوجها الفنان أحمد العوضي، ولكن أخذوا يعبرون عن سعادتهم، بعد نفي الأخير، ضمنيًا، انفصالهما كما تردد خلال الأيام الأخيرة الماضية.

ومن بين تعليقات الجمهور على ما كتبه العوضي: “ربنا يبعد عنكم العين دي أهم حاجة.. ربنا يخليكم لبعض.. برافو عليك هدي اللعب بقى عشان الواحد فقد الأمل في كل العلاقات يا خديوي.. محترم ربنا يسعدكم يارب.. صلوا على النبي يا أخوانا يخرب بيت اللي زعلكم.. ربنا يسعدكم ويخليكم لبعض”.

وأيضًا من بين التعليقات: “هو ده الحب الحقيقي.. يا خديوي جيب لها شاورما أو رغيف كبدة ومخ.. ربنا يصلح حالكم.. كلنا ياسمين والله.. ربنا يبعد عنكم كل سوء.. معروف يعني أي مصرية أصيلة لما بتزعل بتعمل آن فولو معلش الجو حر وفرهدة والخلق بيبقى ضيق ربنا يخليكم لبعض.. على الله حكايتكم” وغيرها.

وعكة صحية جديدة

وشهدت الأيام الماضية، عدة أحداث أثارت فضول جمهور النجمة ياسمين عبدالعزيز، بعدما نشرت رسالة عبر “إنستجرام” قالت فيها: “ستعلمك الشدائد أنه ليس لك إلا الله”.وكشف مصدر أن ياسمين عبدالعزيز سافرت لإجراء فحوصات طبية بسويسرا.

وعُلِم أن النجمة المصرية ياسمين عبد العزيز قد أجرت عملية خامسة في سويسرا، وذلك خلال الأيام الماضية. وتعد هذه العملية الخامسة لها بعد تعرضها لوعكة صحية كبيرة في نهاية العام الماضي وهو ما تسبب في إجرائها لاربع عمليات.

وفي الساعات الأولى من صباح الاثنين، قامت الفنانة ياسمين عبدالعزيز بإلغاء متابعة زوجها الفنان أحمد العوضي، بينما احتفظت بالصور التي تجمعهما. كما قامت ياسمين عبدالعزيز بعدها بحذف صورة لزوجها الفنان أحمد العوضي من حسابها على موقع “إنستجرام”.

ويعاد حاليًا عرض مسلسل “اللي مالوش كبير” على قناة ON، والعمل بطولة الثنائي ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي، بمشاركة النجوم: خالد الصاوى، دينا فؤاد، خالد سرحان، أحمد سعيد عبد الغنى، دنيا عبد العزيز، محمود حافظ، هدى الاتربى، عايدة رياض، أحمد الرافعى، فتوح أحمد، ايمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبد الله محمود، صبا الرافعى، محمود ياسين جونيور، بسنت النبرواى وتأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكرى.

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