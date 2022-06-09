نبيلة عبيد تشيد بجمال ولباقة وذوق سعد لمجرد

كتب امير فتحي في الخميس 9 يونيو 2022 02:51 صباحاً - ردت الفنانة المصرية نبيلة عبيد على الفنان المغربي سعد لمجرد بعد ان أعلن في لقائه الاخير مع الاعلامي مصطفى الاغا عن رغبته في ظهورها معه في فيديو كليب.

وأعلنت نبيلة عبيد موافقتها بشرط أن يتم توظيفها فنيا بشكل جيد، خاصة وأنها من محبي أغاني لمجرد، على حد قولها.

وقالت نبيلة عبيد خلال منشور كتبته عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ”إنستغرام“: ”الجمال عدى الكلام، وسعد المجرد عدى بجماله وذوقه ولباقته كل خطوط ما يسعدني باحترامه ومحبته“.

وأضافت: ”طبعا أحب أكون في فيديو كليب تغني فيه لو وجودي متوظف فنيا، خاصة إن أنا ممن بيحبوا أغانيك وربنا معاك دايما ويوفقك“.

وواصلت موجهة حديثها إلى الأغا: ”أما الصديق الغالي الإعلامي الكبير مصطفى الآغا فمحبتي واصلالك من زمان.. وانتو كمان أصدقائي لكم كل الحب، مساءكم عطرة رقي“.

بدوره علق مصطفى الاغا على منشور نبيلة عبيد كاتبا: “سيدة وسيدة وسيدة وسيدة السيدات صديقتي الغالية”.