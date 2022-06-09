أصالة تكشف عن قرب انتهائها من تحضير “ألبوم مصري منّ أحلى ماعملت”

كتب امير فتحي في الخميس 9 يونيو 2022 02:51 صباحاً - كشفت الفنانة السورية اصالة عن قرب انتهائها من التحضير لالبوم مصري وصفته بأنه من اجمل ما عملت. وقالت اصالة في تغريدة عبر حسابها على تويتر: “بوعدكم بألبوم مصري منّ أحلى ماعملت .. عشت معه وإله كلّ الوقت الطّويل اللي مرق .. بعدت عنّ ولادي ورفقاتي وتركت كلّ شي ممكن يشغلني عنّه .. “. وتابعت “أنا بهالألبوم مُتحرّره من جميع قيودي .. غنّيت متلّ مابحلمّ وعدت الغُنا مرّات ومرّات .. وقرّبنا نخلص ادعوا لي”.

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