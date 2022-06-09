مصطفى قمر يحتفل بعيد ميلاد زوجته الثانية “غادة” التي أخفاها عن الجميع.. لن تصدقوا جمالها! – «صورة»

كتب امير فتحي في الخميس 9 يونيو 2022 02:51 صباحاً - احتفل النجم المصري مصطفى قمر، بعيد ميلاد زوجته، موجهًا لها رسالة رومانسية عبر حسابه بموقع «إنستجرام»، من خلال مقطع فيديو مع إبنتهما أمام قالب الكيك أثناء الإحتفال، وصورة أخرى تجمعهما.

ونشر “قمر” الفيديو، وعلّق مهنئًا إياها برسالة مؤثرة، حيث كتب:“عيد ميلاد سعيد زوجتي الجميلة الرائعة، أنا سعيد جدًا بالاحتفال بعام آخر في حياتي معك، أتمنى أن يمتلئ يومك بكل السعادة والفرح والحب الذي يمكن أن يحمله قلبك”.

وأشاد روّاد مواقع الاجتماعي بجمال زوجة الفنان مصطفى قمر الثانية والتي تدعى “غادة رزق” وهي إسكندرانية واسمها نفس اسم زوجته الأولى السيدة “غادة عيسى” أم ابنيه تيام وإياد.

من المعروف أن مصطفى قمر انفصل عن زوجته الأولى غادة عيسى وأم ابنيه تيام وإياد منذ ثلاث أعوام وذلك بعد حدوث مشاكل بينهما انتهت بالانفصال واتفقا على علاقة الاحترام بينهما.

مصطفى قمر: تركت أغنية «يا طبطب وأدلع» لـ نانسي عجرم

من ناحية أخرى، حل النجم مصطفى قمر، ضيفا في حلقة خاصة على راديو «إينرجي»، للحديث عن أحدث أعماله والعديد من أرائه الفنية في الأعمال التي تقدم حالياً.

وكشف قمر عن تحضيره عددًا من الأغاني الفترة القادمة، قائلًا: «في أغنية سينجل سيتم طرحها في الصيف باسم «وصلولوه إنه غايب»، بجانب المزيد من الأغاني الجاري التحضير لها والتي ستطرح على طريقة الفيديو كليب».

وقال قمر: أغنية «يا طبطب يا ادلع» اتعرضت عليا بس قولت لأيمن بهجت قمر وطارق مدكور يدوها لنانسي عجرم.. حسيت إنها لائقة عليها وفعلا كسرت الدنيا معاها.

وتابع: «هنقول إحنا لسة حبايب» خدتها من عمرو مصطفى وبعدها قالي إن عمرو دياب عايز يغنيها فقولتله ياخدها بس لو مش هيقدمها هاخدها تاني.. وعمرو دياب غناها فعلا مرة في حفلة ومحسهاش.

آخر أعمال مصطفى قمر

يُذكر أنه سيجتمع الفنان مصطفى قمر والفنانة سمية الخشاب في مسلسل ظروف خاصة – حق ضايع، وذلك بعد غيابهما عن العمل سويًا منذ 19 عامًا في فيلم “بحبك وأنا كمان”.

وتدور قصة مسلسل “ظروف خاصة” في إطار إجتماعي أكشن تشويقي، وجاري التعاقد باقي أبطال العمل من أجل بدأ التصوير بعد إجازة عيد الأضحى المقبل.

ومن المقرر انطلاق تصوير مسلسل “ظروف خاصة” بعد إجازة عيد الأضحى ومن المتوقع عرضة في نهاية هذا العالم.

وغاب الفنان مصطفى قمر عن المشاركة في ماراثون رمضان 2022 الماضي، حيث خرج من السباق بمسلسل “حكم نهائي” في آخر لحظة لعدة أسباب، وتعاقد قمر على مسلسل ظروف خاصة – حق ضايع، ويشاركه البطولة عدد من ألمع النجوم، من إخراج محمد عبدالخالق، وإنتاج محروس المصري.

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