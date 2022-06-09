وسام وسمر وعبد الحكيم … أسماء النجوم الحقيقة ستصدمك.. مدحت صالح وإيمي سمير غانم الأغرب!

كتب امير فتحي في الخميس 9 يونيو 2022 12:54 صباحاً - هناك الكثير من المشاهير الذين تختلف أسماء شهرتهم عن أسماءهم الحقيقية ، حيث لجأ بعض النجوم لتغيير أسمائهم الأخيرة فقط، أو أسمائهم الأولى فقط، وهناك أيضا بعض النجوم بأسماء مختلفة تمامًا، وفى الحقيقة أن أحد الأسباب الرئيسية التى تجعل النجوم تضطر إلى تغيير أسمائهم هو أنه يوجد بالفعل فنان يحمل نفس الاسم كما يغير البعض الأسماء من أجل لفت الأنظار.

جمعنا لكم مجموعة من أبرز النجوم العرب الذين غيروا أسمائهم الحقيقية واستبدلوها بإسم واحد أو اسم من مقطعين يستخدم للشهرة فقط

الفنانة صباح:

الفنانة اللبنانية صباح اسمها الحقيقي هو جانيت فغالي، واستطاعت الفنانة صباح جذب الجمهور لها فبجانب موهبتها في التمثيل ومشاركتها في العديد من الأفلام السينمائية قدمت الكثير من الأغاني الرائعة التي مازال الجمهور يسمعها حتي الآن.

الفنانة زينة:

وكانت مين أغرب الأسماء التي تم كشفها اسم الفنانة زينة، وذلك من خلال الأوراق القانونية أي الدعاوى القضائية بين الممثلة المصرية زينة والممثل المصري ​أحمد عز​، أن اسمها الحقيقي وسام رضا اسماعيل

إيمي سمير غانم:

أمل هو اسم إيمي سمير غانم الحقيقي. حيث سميت “أمل” على اسم جدتها ولم يعجبها هذا الاسم فأصبح يناديها الجميع بإيمي.

آيتن عامر:

آيتن عامر اسمها الحقيقي هو سمر أحمد عبدالغفار عامر، وأعلنت في وقت سابق أنها تحب اسم آيتن و زوجها أيضا سمي ابنتهم آيتن حبا في الأسم.

مدحت صالح:

كشف الفنان مدحت صالح، عن اسمه الحقيقي لأول مرة، أن اسمه الحقيقي “محمد”، لافتا إلى أن الملحن حلمي بكر هو من أطلق عليه اسم “مدحت”، وقال”صالح”: “بيني وبين نفسي وربي أنا محمد، مدحت ده للشغل، بعتز باسم محمد، آخر شخص كان بيناديني باسم محمد والدتي رحمها الله”.

المطرب الشعبي حكيم:

المطرب الشعبي حكيم اختار أن يغير اسم عبدالحكيم عبدالصمد كامل لاسم سهل يحفظه الجمهور ويليق على تقديمه للأغنية الشعبية.

مي عز الدين:

وكشفت الفنانة مي عز الدين عن أن اسمها الحقيقي هو “ماهيتاب” وبأنها قامت بتغييره لأنه ثقيل على اللسان بخاصة أنه اسم تركي، موضحة أن محمد فؤاد سألها في فيلم “رحلة حب” وهو أول أفلامها، كيف تريد أن يكتب اسمها على “التتر”، فاختارت “مي” وهو الاسم الذي يناديها به أهلها وأصدقاؤها في المدرسة.

سمية الخشاب

بدأت الفنانة المصرية سمية الخشاب مشوارها الفني باسمها الحقيقي وهو (سمية السيد فتيحة)، وذلك قبل أن تستغني عن اسم والدها لتختصر الاسم ويصبح إسمها الفني سمية الخشاب.

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