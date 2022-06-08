شكرا لقرائتكم خبر عن دار الأوبرا تصدر بيانًا بتأجيل حفل نوال الزغبى والمطربة تنفى بتغريدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حالة من الجدل طرأت على الساحة الغنائية الأيام الماضية، حيث أصدرت الأوبرا بياناً بإلغاء حفل المطربة اللبنانية نوال الزغبى، الذى كان مقرراً له يوم 20 يونيو الجارى على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، بقيادة أوركسترا سفنكس بقيادة الدكتور هانى حسن، ولم تعلن أسباب التأجيل، حتى الآن.

لتخرج المطربة في تغريدة عبر حسابها الشخصى على موقع التغريدات القصيرة "تويتر" وتعلن أن الحفل سيقام في موعده بدون تأجيلات، وكتب معلقة : للتوضيح:

حفل دار الأوبرا لم يتم تأجيله، ولا إلغائه فما زال في نفس التاريخ ٢٠ -٦ _٢٠٢٢ في القاهرة ..وانا كتير محمسة وناطرتكن.

وبعد أن استعد الجمهور لحضور الحفل فوجئ ببيان صادر من دار الاوبرا عن تأجيل الحفل، حيث حدث حالة لغط بسبب التأجيل ثم العودة في التأجيل وهو ما جعل الجمهور يشعر بغضب بسبب الممالطة في موعد الحفل النهائي، بالإضافة إلى أن ذلك سيؤثر بالسلب على حجز تذاكر الحفل، وهو الأمر الذى يجعلنا نتساءل ، لماذا أصدرت الاوبرا بياناً بتأجيل الحفل دون إبداء أي أسباب؟؟ .. ولماذا نفت المطربة تأجيل الحفل ؟.