شكرا لقرائتكم خبر عن حورية حسن غنت من حبى فيك يا جارى وضربت جارها بالرصاص ليلة زفافها عليه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمر اليوم 28 عاما على رحيل المطربة والفنانة الكبيرة حورية حسن التى رحلت عن عالمنا فى مثل هذا اليوم الموافق 8 يونيو من عام 1994 بعد رحلة مع الفن كانت خلالها إحدى مطربات الزمن الجميل اللاتى تركت تراثا فنيا عاش فى وجدان الجماهير ولا يزال يتردد بين الأجيال.

تميزت حورية حسن بصوتها العذب الشرقى الجميل وكانت من أجمل المطربات اللاتى غنين اللون الشعبى بأسلوب متميز وكانت من أشهر من غنوا لحب ابن الجيران حيث كان من أشهر أغانيها أغنية " من حبى فيك ياجارى "، ورغم ذلك كان من مفارقات القدر أن هذه الفنانة الجميلة التى غنت للجار كادت فى الحقيقة أن تقتل جارها الذى وقع فى غرامها وأراد الزواج منها واطلقت عليه الرصاص فى ليلة الزفاف، ومن عجائب القدر أن يكون هذا الحادث سببا فى انطلاقها الفنى والفنانة الكبيرة حورية حسن ولدت فى مدينة طنطا فى 9 أغسطس عام 1932 وتميزت بصوتها الجميل منذ طفولتها.

وفى حوار نادر كشفت حورية حسن عن سر خطير فى حياتها وعن حادث كان سببا فى بداية مشوارها الفنى وقالت الفنانة الكبيرة : «طلقت والدتى وأقمنا أنا وهى فى بيت مستقل فى بلدتنا طنطا، وانتقلت رعايتنا إلى رجل كبير فى السن من أسرة والدتى، وكان لهذا الرجل تقاليده الخاصة، ومن عادة رجال الأسرة أن يختاروا العريس لكل فتاة من العائلة، وعليها أن تقبل هذا الاختياروتابعت: ذات يوم طرق بابنا وفوجئت بشاب فى العشرين ويرتدى جلبابا، وإلى جواره شيخ عائلتنا.

وأشارت حورية حسن إلى أن هذا الشاب كان جارها فى المنطقة وكان دائما يحاول مغازلتها، بينما كانت تنفر منه وأوضحت: رحبت والدتى بالضيفين وعرفت أن الشاب تقدم لخطبتى وأن شيخ عائلتنا وافق فصرخت رافضة، فصفعنى الشيخ على وجهى، مؤكدا أن على تنفيذ الأمر.

وأضافت: اختصرت العائلة إجراءات الزواج للتعجيل بيوم الزفاف، وقضيت أيامى أفكر فى مخرج، حتى وجدت الحل فى مسدس والدى فبحثت عنه وأخفيته فى ملابسى فى ليلة الزفاف انتظرت حتى رأيت العريس وبعدما اقترب منى أطلقت عليه الرصاص وصرخ الجميع وسادت الفوضى والهرج والمرج فأسرعت وهربت إلى القاهرة، ولحقت بى والدتى وجاءت حورية حسن من بلدتها إلى القاهرة قبل أن يتجاوز عمرها 16 عاما وعاشت فى رعب من ملاحقة البوليس لها وعملت مع الفنانة ببا عز الدين، وانطلقت فى مشوارها الفنى وانقطعت صلتها بعائلتها بعد 10 سنوات عرف أقاربى مكانى وفوجئت بهم يحيطون بى ففزعت ونظرت فى وجوههم وأصابتنى الدهشة حيث وجدت القتيل يقف بينهم، وطمأننى أحدهم بأن الرصاصات التى أطلقتها طاشت، واعتذروا لى عن خطئهم فى حقى وسامحتهم وعادت علاقتى بعائلتى".

اشتهرت حورية حسن بغناء الأوبريتات حتى وصفت بـمطربة الأوبريت الأولى وقدمت العديد من الاوبريتات للإذاعة ومنها معروف الاسكافى ، شهرزاد، البيرق النبوى، وغيرها وقدمت للسينما 6 أفلام و من أنجح أغانيها "يابو الطاقية الشبيكة" و"من حبي فيك يا جاري" ، وبلغ عدد أغنياتها أكثر من ٤٠٠ أغنية، وأطلق عليها لقب "المطربة الطائرة" لأنها كانت دائمة السفر إلى الدول العربية الشقيقة لإحياء الحفلات.