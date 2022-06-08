بعد ساعات من طرحها .. نيكول سابا تكشف سبب حذف أغنيتها ” سمك القرش ” على يوتيوب

كتب امير فتحي في الأربعاء 8 يونيو 2022 06:50 مساءً - كشفت الفنانة اللبنانية ” نيكول سابا ” عن سبب حذف أغنيتها الجديدة (سمك القرش) بعد طرحها بساعات عبر قناتها على يوتيوب في تغريدة لها من خلال حسابها على موقع تويتر .

حيث فوجيء جمهور نيكول سابا صباح اليوم باختفاء كليب أغنيتها الجديدة دون سبب معلن والتي تم طرحها يوم أمس مع وجود رسالة توضح أن الفيديو تم حذفه بواسطة القناة .

فأشارت نيكول سابا إلى حدوث مشكلة تقنية وجاري العمل على إصلاحها .. وفي وقت قصير سوف يتم إعادة طرح الأغنية عبر القناة مضيفة إلى أن ما حدث يرجع إلى (الحسد) أيضا .

وكتبت نيكول في تغريدتها : ” للتوضيح أنا ما حذفت كليبي الجديد سمك القرش .. صار في مشكلة صغيرة عم نحلّها وإن شاء الله ساعة وبيرجع بصير موجود عاليوتيوب ” .

وتابعت الفنانة اللبنانية : ” الحمد لله العيون من اولّها مبلّشة .. بس خير كل شي بينحلّ والصبر جميل ” .

يذكر أن نيكول سابا كانت قد أعلنت في تصريحات سابقة لها أن أغنية سمك القرش هي باللهجة المصرية وتوجه من خلالها رسالة لدعم المرأة .. والأغنية من كلمات عبد الرحمن عاصم وألحان كريم عاشور ، ومن إخراج جاد شويري .