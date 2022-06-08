كتب امير فتحي في الأربعاء 8 يونيو 2022 06:50 مساءً - تصدرت الفنانة اللبنانية ” ديانا حداد ” تريد محرك البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بعد تداول صورة لها ظهرت بها مرتدية الحجاب من أمام الكعبة أثناء أداء مناسك العمرة .
وتساءل بعض المتابعين عن متى اعتنقت الفنانة ديانا حداد الدين الإسلامي والبعض فسر ظهورها بالحجاب بأنها تمهد إلى اتخاذ قرار باعتزال الفن .
وكانت ديانا حداد قد كشفت عن تفاصيل دخولها بالإسلام خلال حلولها ضيفة ببرنامج (مجموعة إنسان) وقالت في تصريحاتها أنها ولدت من أم مسلمة وأب مسيحي وتعلمت الاختلاف وتقبل الآخر .
وتابعت أن هذا هو ما جعلها متسامحة، وتزوجت أيضا من رجل مسلم لتعيش معه في دولة الكويت .
وأكدت ديانا حداد أن ارتباطها بالمجتمع الخليجى جعلها ترتبط بعادات المسلمين مشيرة إلى أنها دخلت الإسلام بعد وفاة والدتها بإسبوعين فى شهر رمضان .
وأضافت أنها بدأت الصيام والصلاة وقراءة القران لافتة إلى أن نشأتها وتعايشها لفترة طويلة وسط المجتمع الإسلامى جعلها تقترب اكثر من الديانة الإسلامية .
وأشارت إلى أن أصدقائها كان لهم دورا في مساعدتها على تعلم أركان الإسلام وتعاليمه .. وحرصت على توجيه الشكر لهم من خلال البرنامج .
وفي السياق ذاته خرج ” حلمي بشير ” مدير أعمال الفنانة ديانا حداد بتصريحات صحفية له أعرب من خلالها عن دهشته من انتشار تصريحات وصورة ديانا بالوقت الحالي .
وذلك لأن اعتناق ديانا حداد للإسلام كان منذ حوالي 5 سنوات وأن صورتها بالحجاب هي صورة قديمة .. فعلق على ذلك قائلا : ” مش عارف إيه اللي فكرهم دلوقتي ” .
كانت هذه تفاصيل خبر ديانا حداد تتصدر التريند بسبب تصريحاتها عن اعتناقها الإسلام وظهورها بالحجاب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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