ديانا حداد تتصدر التريند بسبب تصريحاتها عن اعتناقها الإسلام وظهورها بالحجاب

كتب امير فتحي في الأربعاء 8 يونيو 2022 06:50 مساءً - تصدرت الفنانة اللبنانية ” ديانا حداد ” تريد محرك البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بعد تداول صورة لها ظهرت بها مرتدية الحجاب من أمام الكعبة أثناء أداء مناسك العمرة .

وتساءل بعض المتابعين عن متى اعتنقت الفنانة ديانا حداد الدين الإسلامي والبعض فسر ظهورها بالحجاب بأنها تمهد إلى اتخاذ قرار باعتزال الفن .

وكانت ديانا حداد قد كشفت عن تفاصيل دخولها بالإسلام خلال حلولها ضيفة ببرنامج (مجموعة إنسان) وقالت في تصريحاتها أنها ولدت من أم مسلمة وأب مسيحي وتعلمت الاختلاف وتقبل الآخر .

وتابعت أن هذا هو ما جعلها متسامحة، وتزوجت أيضا من رجل مسلم لتعيش معه في دولة الكويت .

وأكدت ديانا حداد أن ارتباطها بالمجتمع الخليجى جعلها ترتبط بعادات المسلمين مشيرة إلى أنها دخلت الإسلام بعد وفاة والدتها بإسبوعين فى شهر رمضان .

وأضافت أنها بدأت الصيام والصلاة وقراءة القران لافتة إلى أن نشأتها وتعايشها لفترة طويلة وسط المجتمع الإسلامى جعلها تقترب اكثر من الديانة الإسلامية .

وأشارت إلى أن أصدقائها كان لهم دورا في مساعدتها على تعلم أركان الإسلام وتعاليمه .. وحرصت على توجيه الشكر لهم من خلال البرنامج .

وفي السياق ذاته خرج ” حلمي بشير ” مدير أعمال الفنانة ديانا حداد بتصريحات صحفية له أعرب من خلالها عن دهشته من انتشار تصريحات وصورة ديانا بالوقت الحالي .

وذلك لأن اعتناق ديانا حداد للإسلام كان منذ حوالي 5 سنوات وأن صورتها بالحجاب هي صورة قديمة .. فعلق على ذلك قائلا : ” مش عارف إيه اللي فكرهم دلوقتي ” .