بعد تهديد شقيقته ياسمين عبد العزيز بمقاضاته .. محامي وائل عبد العزيز يصدر بيانا ردا على ذلك

كتب امير فتحي في الأربعاء 8 يونيو 2022 05:55 مساءً - أصدر ” حسام لطفي ” محامي الفنان ” وائل عبد العزيز ” بيانا رسميا في رده على البيان الذي صدر من جانب محامي الفنانة ” ياسمين عبد العزيز ” يحذر من خلاله شقيقها بالحديث عنها أو الخروج بتصريحات عن لسانها والزج بإسمها في حوارات أو مداخلات وعيره .

وأكد ” أشرف عبد العزيز ” محامي الفنانة ياسمين عبد العزيز أنه في حالة مخالفة شقيقها لذلك فسوف يتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة ضده .

فيما جاء في البيان الصادر عن محامي وائل عبد العزيز في رده على ذلك : ” تلقى موكلي رسالة تحذيرية من محامي شقيقته الفنانة ياسمين عبدالعزيز والتي تثبت تأويلا خاطئًا وفهمًا مغلوطًا لما أورده موكلي في بوست لدعم شقيقته فيما تمر به من عَرَض صحي واجتماعي ” .

وتابع : ” وكانت الشقيقة قد كتبت بوست نسبت فيه إلى شقيقها ما لم يفعله .. وتداركت به ضميرا حيا ما فعلته، فحذفت البوست ” .

وأضاف البيان : ” وحرصا من موكلي على عدم إتاحة الفرصة لهواة الصيد في الماء العكر، فلن يتخذ أي إجراءات في هذا الشأن تقديرا للعرض الذي تمر به شقيقته حتى تجتاز أزمتها وتعود إلى جمهورها وإلى أسرتها ” .