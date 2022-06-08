شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد هلا رشدى تغنى تتر "جزيرة غمام" بعد إجرائها عملية جراحية .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الفنانة هلا رشدي فيديو من خلال حساب الانستجرام الخاص بها وظهرت في الفيديو وهي نائمة على سرير داخل المستشفى، وتغني أغنية تتر مسلسل "جزيرة غمام".

وعلقت هلا على الفيديو: "وقت أما تعمى البصاير، ما حيلتنا غير البصيرة، المورفين عامل شغل".

وخضعت هلا منذ أيام لعملية جراحية، ونشرت عبر حسابها إنستجرام، صورة لها من أحد المستشفيات، قبل إجراء عملية جراحية، وكتبت "هلا": "بصوا، هو أنا مبحبش الكلام ده، بس بناء على إلحاح المرافقين قالولي أطلب منكم الدعاء عشان داخلة أعمل عملية في ضهري دلوقتي إن شاء الله"، وتابعت: "لما أطلع بالسلامة بإذن الله الشافي المعافي أحكيلكم الحكاية من الأول

وبعد الجراحة كشفت المعاناة التي تعرضت لها فقالت : شكراً لكل الحبايب اللي ربنا طبطب عليا بيهم الفتره اللي فاتت، من يوم العمليه اللي كان عامل زي الزفة في المستشفى، وبعدها عطايا ربانيه وليالي مِلاح مليئة بالحب والدعم النفسي والمعنوي".

وأضافت : "من كل قلبي بحبكم وزادت غلاوتكم في قلبي وعرفت قيمتي عندكم.. الحكايه باختصار كانوا ١٣ يوما من أصعب أيام حياتي من غير نوم وبـ أنين بيقطع في قلبي وجسمي ومفيش على لساني غير كلمة يا رب بكل اشكالها من قرآن وذكر بسبب آلام مزمنه متواصله زي النار القايده في ظهري ورجلي الشمال اللي فشلت كل المسكنات في تسكينها".

هلا رشدى بالمستشفى

وأضافت هلا: " رغم إني كنت بره مصر ومش عارفه أرجع لأسباب لها علاقه بالإجراءات، وما صبرنيش فيهم إلا وَنَسي بالله والسكينه اللي ملأ بيها قلبي وهوه بيطمني بكلمتين واسى بيها روحي "فَصَبرٌ جميل"..ورجعت مصر".

وأشارت هلا إلى إنها حينما عادت الى مصراكتشفنا في الرنين المغناطيسي إن في غضروف انفجر ونزل على عصب رجلي الشمال .. كانت عمليه طويلة وصعبة لكن بفضل الله ثم بدعواتكم تمت العمليه بنجاح الحمد لله وفتحت صفحه جديده مع نفسي وروحي وكانت من أجمل المكافآت ونوَّر بصيرتي و شوفت كل حاجه على حقيقتها، واكتشفت قد إيه الإنسان ضعيف، وان الدنيا في لحظه تخلص على اهون سبب فمش مستاهلة الدوشة والتفاصيل ديه كلها".

واختتمت حديثها قائلة : أنا رجعت البيت الحمد لله ومن النهارده بدأت رحلة العلاج بالمكوث شهر في المنزل مستلقية على ظهري عشان كل حاجه ترجع لنصابها الطبيعي ان شاء الله، أرجوكم احمدوا الله على نعمة الصحه وادعوا يديم عليكم الستر و الصحه والعافيه، لا أراكم الله مكروه فيكم ولا في ذويكم".