شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر مقرب من أنجلينا جولى يقلب الطاولة على براد بيت .. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رد مصدر مقرب من الممثلة العالمية أنجلينا جولى على القضية المقدمة من طليقها النجم العالمى براد بيت ، بأن ما قدمه الأخير خاطئ، حيث صرح قائلا: "دعوى السيد بيت ضد السيدة جولى تعد امتدادا لرواية كاذبة، وحقيقة الوضع لم يتم الإعلان عنها بعد"، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "people".

وتابع المصدر المقرب قائلا: "وبالتالي لم تتمكن السيدة جولى وأطفالها من العودة إلى المزرعة من جديد واتخذت القرار الصعب ببيع حصتها، وذلك بعد ما حدث من تقدمها بطلب الطلاق".



أنجلينا جولى وبراد بيت

وأنهى المصدر المقرب من جولى حديثه قائلا: "من المؤسف أنه بعد بيع حصتها بشكل سليم وقانوني، يورطها براد بيت في عدة دعاوى قضائية".

وكانت قد أشارت وثائق قانونية جديدة إلى أن النجمة العالمية أنجلينا جولي "سعت إلى إلحاق الأذى" بزوجها السابق براد بيت ، وذلك عند بيع حصتها في مزرعة العنب المملوكة لهما إلى أحد رجال الأعمال الروس، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "bbc".

وهو ما دفع براد بيت لمقاضاة زوجته السابقة أنجلينا جولي عقب بيع حصتها في مزرعة الكروم الفرنسية التي اشتراها معًا في عام 2008، كما أكد أن قرارها بيع نصيبها إلى رجل أعمال روسي أجبره على الدخول في شراكة مع "شخص غريب لديه نوايا غير معروفة".ووفقا للتقرير الذى نشرعلى موقع " bbc"، لم تعلق جولى على هذه القضية لأى من وسائل الإعلام.

وكان قد اشترى الزوجان حصة كبيرة في شركة فرنسية كبيرة تدعى Chateau Miraval SA، والتي تضم منزلاً ومزرعة عنب في جنوب فرنسا خلال عام 2008، وتزوج الثنائى هناك بعد ست سنوات، إلا أن انفصالهما فجر العديد من الأزمات بين الثنائى منها الأزمة الأخيرة.



براد بيت وأنجلينا جولى 3



براد بيت وأنجلينا جولى 1



براد بيت وأنجلينا جولى 4



براد بيت وأنجلينا جولى 2