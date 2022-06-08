شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد رحمة حسن فى صور مرحة مع الكلاب قبل تعرضها للعض من كلب جيرمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طمأنت الفنانة رحمة حسن جمهورها ومتابعيها بعد تعرضها لهجوم من كلب شرس وعضها، مشيرة إلى أن حالتها الصحية أصبحت جيدة، وأن صاحبة الكلب ستذهب به إلى مركز تأهيل وتدريب من أجل تعديل سلوكه، وكانت دائما تشارك الفنانة رحمة حسن متابعيها صور عبر حسابها على إنستجرام وهى تحمل الكلاب وتلعب معها لأنها من محبى الحيوانات.

الفنانة رحمة حسن تروى تفاصيل الواقعة

وكانت الفنانة رحمة حسن كشفت أمس عن تعرضها لهجوم من كلب ضخم أثناء سيرها فى الشارع، وأنه عضها فى منطقة حساسة فى جسمها حسب وصفها، حيث روت الواقعة على حسابها بموقع إنستجرام، وكتبت الفنانة رحمة حسن "إمبارح الساعة 11 بليل كنت نازلة أجيب حاجة من السوبر ماركت، جنب البيت، وكنت ماشية على الرصيف وكان في عربية بتركن جمبي عادي، فجأة الباب اتفتح ولقيت كلب (جيرمن شيبرد) تقريبا مش متأكدة أوى، بيهجم عليا بكل قوته".

وأضافت الفنانة رحمة حسن "طبعا حاولت أجري لكن للأسف الكلب كان قوي وشرس ووقعني على الأرض، حاولت أقوم وأجري وصاحبته حاولت تشده، بس فك الليش بتاعه وعضني عضة كبيرة وغويطة بنابه في منطقة حساسة، صاحبة الكلب كتر خيرها أخذتني فوراً على مستشفى إمبابة، أدوني حقنة تطعيم الكلب ولسه فاضلي 4 هاخدهم خلال شهر بس المشكلة إن من إمبارح الجرح بينزف دم كتير".

وتابعت الفنانة رحمة حسن "أنا طبعا خايفة ومصدومة وتعبانة وعندى تورم من إمبارح، واللي واجعني أكتر إني مَش عارفة أتصرف إزاي، خصوصاً إنى أكيد مش عايزة الكلب يتإذى، بس كمان مش عايزة أي إنسان كمان يتإذي ويتعض ويتبهدل في الشارع زيي، أنا كنت بشوف الكلب ده دائماً مع صاحبته بتمشي بيه في الشارع جنب البيت عندي، وعشان شكله شرس كنت بامشي بعيد عنه لما بشوفه".



رحمة حسن



رحمة حسن



رحمة حسن