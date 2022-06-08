شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد شاكيرا ترقص بطريقة طريفة بعد انفصالها عن بيكيه .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن المغنية العالمية شاكيرا تحاول العودة لحياتها الطبيعة بعد الانفصال عن حبيبها ووالد أبنائها لاعب كرة القدم العالمي بيكه، حيث حيث ظهرت شاكيرا وهي ترقص جانب النجوم المشاركين في لجنة تحكيم البرنامج الجديد "Dancing With Myself"، نيك جوناس ولايزا كوشي، وبدي الفيديو طريف للغاية.



شاكيرا ترقص في لجنة تحكيم برنامجها الجديد

وعلقت شاكيرا على الفيديو الذي نشرته من خلال حساب الانستجرام الخاص بها بـ " لا تفوتوا حلقة اليوم من البرنامج" .

وكانت قد علقت صحيفة "الدياريو" الإسبانية على انفصال النجم الإسبانى جيرارد بيكيه مدافع برشلونة وزوجته المغنية الكولومبية شاكيرا بعد 12عاما، قائلة إن شاكيرا الآن لم يصبح لديها شىء تعيش من أجله في برشلونة سوى أبنائها، فعلى الرغم من أن خيانة بيكيه لها قوية إلا أنها لن تغادر بدون أبنائها.

وأشارت الصحيفة على موقعها الإلكترونى إلى أن الفنانة الكولومبية لا تريد الاستمرار في العيش في برشلونة، فليس لديها أصدقاء أوعائلة سوى بيكيه، كما أن وزارة المالية الإسبانية تطاردها بسبب الضرائب، ولكنها في نفس الوقت لا تستطيع أن تترك المدينة الإسبانية بسبب رفض بيكيه الانفصال عن أطفاله وألمح بأنهم ولدوا في برشلونة، ونشأوا فيها ولديهم مدرستهم وأصدقائهم.

عاشت شاكيرا ، 45 عامًا ، وبيكيه ، 35 عامًا ، معًا لمدة اثني عشر عامًا ، رغم عدم رغبتهما في الزواج ، ولديهما طفلان ، ميلان ، 9 أعوام ، وشاشا ، 7 أعوام.

يذكر أن شاكيرا تم نقلها بواسطة سيارة اسعاف من منزلها إلى المستشفى، بعد إعلان انفصالها عن بيكيه ، ولكن أوضحت مصادر أن هذا ليس له علاقة بالانفصال وانما مرتبط بحادث تعرض له والدها وهو في أحد مستشفيات برشلونة ويتماثل للشفاء.