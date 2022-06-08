شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية تصدر منة شلبي التريند مرتين X أسبوع.. من "واحة الغروب" لـ متابع تويتر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدرت الفنانة منة شلبي التريندات مؤخراً، وذلك على خلفية دخولها فى نقاش مع أحد متابعيها على موقع تويتر، حيث طالبت منة شلبي بتغيير اسمه على موقع التدوينات القصيرة بسبب تشابهه مع اسمها، وهو الأمر الذى جعل اسم منة شلبي يتصدر التريند للمرة الثانية فى أقل من أسبوع مثلما يظهر خلال التقرير التالى.

منة شلبي تتصدر التريند بسبب واحة الغروب

البداية من تصدر اسم منة شلبي للتريندات حينما تم الإعلان من قبل قناة cbc دراما عن عرض مسلسل "واحة الغروب" بطولة خالد النبوى ومنة شلبي ، يومياً على شاشتها الساعة 6 مساء، وذلك بعد عرض العمل لأول مرة فى شهر رمضان من عام 2017، ويعاد عرضه بشكل دائم على معظم القنوات.

ومع إعادة عرضه من جديد حاز المسلسل على متابعة كبيرة، وإعجاب مشاهديه بأداء منة شلبي .



منة شلبي وواحة الغروب

منة شلبي تتصدر التريند للمرة الثانية

بعد ذلك جاء تصدر منة شلبي التريندات بسبب مطالبتها من أحد متابعيها تغيير اسمه على تويتر، وذلك على خلفية كتابته اسمه مثل اسمها، وقالت منة شلبي فى تغريدة: "مساء الخير أنا عندى مشكلة مع النوع ده من التويتات ما عنديش مشكلة إنك تكتب اسمك كأنك أنا، وأنت مش أنا !! بس عندى مشكلة كبيرة مع النوع ده من التويتات محتاج تغير اسمك أحسن بليز"، ثم كتبت منة شلبي تغريدة أخرى "أنا كمان آسفة جدا إنى مش قابلة الأسف بليز غير اسمك".