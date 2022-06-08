تامر حسني : ” أول مرة أعلن عن شيء بداخلي بالشكل ده “

كتب امير فتحي في الأربعاء 8 يونيو 2022 03:58 مساءً - كشف الفنان ” تامر حسني ” عن إحدى العادات الخاصة به والتي يمارسها بشكل يومي وتتعلق بالبحث والمعرفة ومتابعة عدد من العلماء والدعاة موجها رسالة إلى متابعيه دعاهم من خلالها إلى البحث والمعرفة نظرا لأهميتهم .

ونشر تامر حسني عبر حسابه على إنستجرام صورة للمفكر الراحل الدكتور ” مصطفى محمود ” من إحدى حلقات برنامجه (العلم والإيمان) وتحمل إسم ” دنيا العجائب ” .

وكتب تامر حسني في تعليقه على الصورة : ” كل فترة هعرفكوا معلومة جديدة يمكن محدش يعرفها عني، أنا كل يوم قبل النوم عندي رحلة قراية ومعرفة جميله جداً ” .

وتابع : ” يمكن أول مرة أعلن عن شيء بداخلي بالشكل دا، بس حسيت فجأة إن واجب عليا انقلكم أي شيء بيفيدني عشان يفيدكوا معايا ” .

وأضاف : ” أتمنى من كل متابعيني الإهتمام والبحث والحفاظ على كل ڤيديوهات ناس صعب تتكرر تاني .. اتمني من كل قلبي متابعتهم لما نحتاج ردود على أسئلة جوانا ندخل ونعرف قالوا ايه فيها ” .

وأشار تامر حسني إلى مجموعة من العلماء ممن يحرص على متابعتهم والاستفادة منهم وهم : الشيخ محمد متولي الشعراوي والعالِم مصطفى محمود والدكتور إبراهيم الفقي والداعية مصطفى حسني والأستاذ أحمد الشقيري والشيخ عمر عبد الكافي والدكتور محمد النابلسي وغيرهم .

وأكمل : ” ومازلت أبحث عن علماء تانيين بيوصلولنا حقيقة الحياة وأسرارها وكيفية التعامل معها في حلوها ومرها بشكل إيجابي جميل وبسيط ” .

واختتم الفنان تامر حسني منشوره قائلا : ” شوفوا الڤيديو ده عشان عملي ذهول مش طبيعي .. لو الڤيديو طويل شوفوه من النص هتذهلوا ومش هتقولوا غير سبحان الله .. وإن شاء الله أي ڤيديو هحس إنه فادني هقولكو عليه ” .