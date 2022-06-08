محمد الشرنوبي : ” أنا بقيت حر “

كتب امير فتحي في الأربعاء 8 يونيو 2022 03:58 مساءً - أعلن الفنان ” محمد الشرنوبي ” عن انتهاء تعاقده مع شركة ايرث برودكشن للإنتاج والتي تترأسها خطيبته السابقة ” سارة الطباخ ” عقب حصوله على حكم نهائي من المحكمة بذلك بعد نزاعات قضائية استمرت بينهما لمدة 3 أعوام .

ونشر محمد الشرنوبي مقطع فيديو عبر حسابه على إنستجرام لإعلان هذا الأمر فقال : ” يا جماعة أنا بقيت حر .. الحمد لله بعد 3 سنين من المشاكل والقضايا ومحاولات تعطيل شغلي .. المحكمة حكمت حكم نهائي بانتهاء عقدي مع شركة ايرث برودكشن ” .

وتابع : ” أي محاولات بعد كده من الشركة إنها تطلع أي بيانات أو إنها تكلم الشركات وتقولهم مش من حقكو تتعاقدوا مع شرنوبي أو كده .. دي محاولات بائسة وغير قانونية ” .

وأضاف : ” واستنوني قريب بحضر شوية حاجات لذيذة، خلاص هعرف اغني براحتي لإني بقالي 3 سنين مش عارف انزل أغاني خالص براحتي وشكرا ليكو جدا على وقفتكم جنبي وفي ضهري واستنو حاجات لذيذة قريب إن شاء الله ” .