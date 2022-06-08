شكرا لقرائتكم خبر عن روبى فى أحدث ظهور .. إطلالة صيفية وألوان زاهية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خضعت النجمة روبي لجلسة تصوير جديدة وذلك في أحدث إطلاله لها، حيث وظهرت روبي في الصور التى نشرتها عبر حسابها على إنستجرام، وهى ترتدي ألوان زاهية.



روبى



روبى



روبى

وسبق ولفتت الفنانة روبى الأنظار بعدما طلت على جمهورها من خلال صور جديدة نشرتها على حسابها الشخصى بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، حيث ظهرت في إطلالة مبهجة تناسب أجواء الربيع والصيف، بعد أن ارتدت فستانا ملونًا مطبوعًا عليه رسومات أزهار بألوان البنفسجى والبينك والأبيض.

وشاركت روبى في فيلم "واحد تانى" بطولة أحمد حلمى، نسرين أمين، عمرو عبد الجليل، سيد رجب، أحمد مالك، نور إيهاب وعدد آخر من الفنانين، ومشاركة عدد من ضيوف الشرف منهم عمرو وهبة من تأليف هيثم دبور، وإخراج محمد شاكر خضير، وإنتاج شركات سينرجى فيلمز، وماجيك بين وأفلام مصر العالمية وأوسكار، والفيلم يعيد أحمد حلمى إلى السينما بعد غياب 3 سنوات.

وتدور أحداث الفيلم حول موظف يعمل أخصائي اجتماعي في مصلحة السجون، حيث يجري مقابلات مع المساجين ويكتب تقارير عن حالتهم النفسية، وفي السجن يقابل أحد زملاء دراسته القدامي ويكتشف أنه أصبح رجل أعمال ناجح، وعقب خروجه يدعوه لحفل يجمع زملاءهم القدامي ليكتشف الموظف أنه أفشل زملاء جيله ويعيد التفكير في حياته مجددًا.