شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان البحرين السينمائي يعلن عن فتح باب المشاركة في دورته الثانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت إدارة "مهرجان البحرين السينمائي" عن فتح باب المشاركة في مسابقة الدورة الثانية من المهرجان، والتي من المقرر أن تُقام خلال شهر أكتوبر القادم، حيث يبدأ تلقي طلبات المشاركة في المسابقة من يوم الخميس القادم الموافق ٩ يونيو 2022 حتى يوم الأربعاء الموافق 31 أغسطس 2022.

وتشمل مسابقة المهرجان أربع فئات رئيسية هي: الأفلام الروائية القصيرة، الأفلام الوثائقية، وأفلام التحريك، وفئة أفلام الطلبة، كما أعلنت إدارة المهرجان أنه يمكن لجميع المخرجين والمنتجين المشاركة في المهرجان عبر الموقع الإلكتروني للمهرجان www.bahrainfilmfestival.org ، أما بخصوص شروط المشاركة في المهرجان، فإن البابَ مفتوحٌ لجميع المخرجين وصناع الأفلام البحرينيين والعرب، من هواة ومحترفين، وذلك في مختلف الأعمال السينمائية المنتجة بعد الأول من يناير 2020.

والتي لم يسبق عرضها سينمائيًا أو تلفزيونيًا أوعبر فضاءات الشبكة العنكبوتية، كما يسمح بالمشاركة بأكثر من فيلم، على ألا تتجاوز مدة الفيلم 30 دقيقة، ولا يشترط أن يكون الفيلم ناطقًا باللغة العربية، شريطة أن يتضمّن ترجمة عربية، أما الأفلام الناطقة باللغة العربية فيستوجب عليها أن تتضمّن ترجمة باللغة الإنجليزية.

وفيما يتعلق بفئة (أفلام الطلبة) يشترط على المشارك أن يكون طالبًا جامعيًا، مع تقديم ما يثبت ذلك، وكان "نادي البحرين للسينما" الجهة المنظمة للمهرجان قد أعلن في وقتٍ سابق عن إقامة الدورة الثانية من المهرجان خلال العام 2022، والتي من المتوقع أن تشهد مشاركة كبيرة من صناع الأفلام العرب، خصوصاً وأنها تأتي بعد رفع القيود المتعلقة بجائحة كورونا كوفيد19.

يذكر أن الدورة الأولى من "مهرجان البحرين السينمائي (دورة فريد رمضان)" كانت قد شهدت مشاركة أكثر من 400 فيلم قصير من جميع أنحاء العالم العربي، وتم إعلان نتائجها في شهر أبريل 2021، وقام بتحكيم مسابقتها لجان تحكيم ضمت فنانين ومخرجين عرب وخليجيين، على رأسهم الفنانة المصرية ليلى علوي، والفنان السعودي ابراهيم الحساوي. كما ضمت لجان التحكيم متخصصين في مجال السينما من مختلف أنحاء الوطن العربي.