شكرا لقرائتكم خبر عن هلا رشدى: عشت أصعب 13يومًا فى حياتى من غير نوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طمأنت الفنانة هلا رشدى جمهورها عليها بعد العملية الجراحية الصعبة التي اجرتها مؤخرا ونشرت على فيس بوك تفاصيل المرحلة الصعبة التي مرت بها مؤخرا وكشفت تفاصيلها وتفاصيل المعاناة التي تعرضت لها فقالت : شكراً لكل الحبايب اللي ربنا طبطب عليا بيهم الفتره اللي فاتت، من يوم العمليه اللي كان عامل زي الزفة في المستشفى، وبعدها عطايا ربانيه وليالي مِلاح مليئة بالحب والدعم النفسي والمعنوي".

وأضافت : "من كل قلبي بحبكم وزادت غلاوتكم في قلبي وعرفت قيمتي عندكم.. الحكايه باختصار كانوا ١٣ يوما من أصعب أيام حياتي من غير نوم وبـ أنين بيقطع في قلبي وجسمي ومفيش على لساني غير كلمة يا رب بكل اشكالها من قرآن وذكر بسبب آلام مزمنه متواصله زي النار القايده في ظهري ورجلي الشمال اللي فشلت كل المسكنات في تسكينها".



هلا رشدى بالمستشفى

وأضافت هلا: " رغم إني كنت بره مصر ومش عارفه أرجع لأسباب لها علاقه بالإجراءات، وما صبرنيش فيهم إلا وَنَسي بالله والسكينه اللي ملأ بيها قلبي وهوه بيطمني بكلمتين واسى بيها روحي "فَصَبرٌ جميل"..ورجعت مصر".

وأشارت هلا إلى إنها حينما عادت الى مصراكتشفنا في الرنين المغناطيسي إن في غضروف انفجر ونزل على عصب رجلي الشمال .. كانت عمليه طويلة وصعبة لكن بفضل الله ثم بدعواتكم تمت العمليه بنجاح الحمد لله وفتحت صفحه جديده مع نفسي وروحي وكانت من أجمل المكافآت ونوَّر بصيرتي و شوفت كل حاجه على حقيقتها، واكتشفت قد إيه الإنسان ضعيف، وان الدنيا في لحظه تخلص على اهون سبب فمش مستاهلة الدوشة والتفاصيل ديه كلها".

واختتمت حديثها قائلة : أنا رجعت البيت الحمد لله ومن النهارده بدأت رحلة العلاج بالمكوث شهر في المنزل مستلقية على ظهري عشان كل حاجه ترجع لنصابها الطبيعي ان شاء الله، أرجوكم احمدوا الله على نعمة الصحه وادعوا يديم عليكم الستر و الصحه والعافيه، لا أراكم الله مكروه فيكم ولا في ذويكم".