ريهام عبد الحكيم تطالب جمهورها بالدعاء لوالدتها بالشفاء

القاهرة - سامية سيد - طالبت الفنانة ريهام عبد الحكيم ، جمهورها بالدعاء لوالدتها، حيث نشرت على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، قالت فيه: "دعواتكم لأمي بالشفاء فهي في أمس الحاجة لدعائكم، ربنا يشفيكي يا أمي يا حبيبتى".

وكانت المطربة ريهام عبد الحكيم قد قالت:" إنني أعشق الموسيقار الكبير الراحل عمار الشريعي، وهو عملاق التلحين، وكنت محظوظة بالعمل معه في أكثر من أغنية، وهو الذي قدمنى في مسلسل أم كلثوم؛ لأنه كان مسئولا عن الجزء الفني في المسلسل، وغيرها من الأعمال الدامية وتترات المسلسلات".

وأضافت خلال حلولها ضيفة ببرنامج واحد من الناس في الجزء الثاني من احتفالية عيد الحب مع الإعلامي عمرو الليثي أن هناك العديد من الاشخاص له فضل في مسيرتي الفنية بداية من الموسيقار سليم سحاب ولا أنسى فضل الدكتور رتيبة الحفني عليا وأيضا الأستاذ حلمى بكر والأستاذ محمد على سليمان ودكتور جمال سلامة وأنا كان لي الحظ أنى أعمل مع فنانين كبار.

ووجهت ريهام الشكر الخاص إلى الفنانة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، والتي تدعمنا بشكل كبير، وقد تعلمت منها كتير وساعدتنى وساعدت الكثير من الفنانين وأيضا القائمين على الأوبرا المصرية ودورهم العظيم في الحفاظ على الطرب الأصيل وتقديم المواهب ودعمهم.

وقالت المطربة ريهام عبد الحكيم، إن المخرجة الكبيرة إنعام محمد على لها فضل كبير عليا من خلال المشاركة بمسلسل أم كلثوم، وأعطتنى مجلدات عن أم كلثوم وقالت لى اقرئى عنها، واستفدت كتير من قصة حياة أم كلثوم، ومعاناتها الكبيرة وكيف استطاعت أن تثقف نفسها بنفسها إلى أن وصلت إلى هذه المكانة التى شرفت فيها وطنها.