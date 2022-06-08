شكرا لقرائتكم خبر عن القصة الكاملة لاعتناق ديانا حداد الإسلام وظهورها بالحجاب أمام الكعبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر اسم المطربة ديانا حداد مؤشرات البحث مؤخرا، بعد تداول صورتها بالحجاب أمام الكعبة المكرمة ، مما آثار التساؤلات حول اعتناقها الديانة الإسلامية، دون أن يعرف متداولى الأخبار أنها اعتنقت الديانة الإسلامية منذ 5 سنوات تقريبا حسب تصريحاتها وهذا ما قالته ديانا حداد حول الأمر.



ديانا حداد امام الكعبة

صرحت الفنانة ديانا حداد من خلال تصريحات تلفزيونية سابقة انها ولدت من أم مسلمة وأب مسيحي وتعلمت الاختلاف وتقبل الآخر، وهذا ما جعلها متسامحة وزواجها من رجل مسلم لتعيش معه في دولة الكويت.

وأشارت حداد أن ارتباطها بالمجتمع الخليجى، جعلها ترتبط بعادات المسلمين، كما أوضحت ديانا حداد في تصريحات تلفزيونية سابقة انها دخلت الإسلام بعد وفاة والدتها فى شهر رمضان ومن بعدها بدأ تالصيام والصلاة وقراءة القران، واتضح من خلال حوارت حداد أن نشأتها وتعايشها لفترة طويلة وسط المجتمع الاسلامى هو ما جعلها تقترب اكثر من الديانة الإسلامية.

وكانت الفنانة ديانا حداد قد طرحت فى فبراير الماضي أحدث أعمالها الغنائية المصورة بطريقة الفيديو كليب بعنوان "سيد الحمقى"، مُجددة تعاونها إخراجياً مع المخرجة الإماراتية نهلة الفهد، ومن ألحان محمد أنور وتوزيع حسام كامل، بعد أن جاءت الكلمات للشاعر محمد القاسمي، وتنتمي للأغنيات الكلاسيكية والتي قدمتها بإحساس كبير وجُرأة أيضاً.

وقد أعربت ديانا حداد عن سعادتها بهذا العمل الذي يأتي ضمن الأغنيات التي تحب تقدمها من اللون العاطفي المُتضمن جُرأة في الطرح، ويمثل المرأة ذات الشخصية القوية التى لا تقبل التهاون بها، مؤكدة أنها تفتخر بكونها تمثل كل امرأة لها شخصيتها الخاصة التى تحب الحق وتدافع عنه.