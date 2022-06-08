شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الشقنقيرى عن حقيقة زواجه من رحيل ذكرى: تركت الأمر فى يد القضاء والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أكد الفنان محمد الشقنقيرى، خلال تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه لن يرد على ما قيل بشأنه من الموديل رحيل ذكري، قائلاً إن الأمر متروك فى يد القضاء وقال "تركت الأمر كله فى يد العدالة، لأنى واثق فى القضاء، وبالتالى لا أحب الدخول فى مهاترات أو الرد على ما قيل بشأنى من زج اسمى فى تلك الأمور التى سيحسمها القضاء".
وأضاف "استغربت من كل أراد الزج باسمى، خاصة على السوشيال ميديا مرددين أحاديث على لسانى، بصفحات مزيفة، وأنا واثق من القضاء فى النهاية أنه سيأتى بحقى، خاصة بعدما تقدمت ببلاغ للنيابة العامة واتخذت جميع الإجراءات القانونية".
وكان اسم الفنان محمد الشقنقيري تصدر مؤشرات البحث الفترة الماضية بعد الخلاف القائم بينه وبين عارضة الأزياء رحيل ذكري، حيث كتب الشقنقيري من خلال حساب الفيس بوك الخاص به "يا جماعة دى الصفحة الرسميه الوحيدة لى وأى خبر متداول على أى صفحة من صفحات التواصل الاجتماعى ليس له أى علاقة بى فأنا حتى الآن لم أصرح بأى شىء لأى جهة إلا للجهات الرسمية، واتخذت جميع الإجراءت القانونية وتقدمت ببلاغ للنيابة العامة واتخذت جميع الأجراءات القانونية والحكم للقضاء وشكراً"
وكانت عارضة الأزياء رحيل ذكرى قد أعلنت عن مقاضاة الفنان محمد الشقنقيري بتهمة التشهير بها وأولادها بعد إنكاره الزواج منها.
وظهرت الموديل رحيل ذكري في فيديو جديد تهاجم الفنان محمد الشقنقيري، بعدما أثارت جدلًا واسعًا خلال اليومين الماضيين، بتداول صور وفيديوهات تجمعهما، وتعلن من خلالها انفصالها عنه، وهو ما استنكره الشقنقيري.
وقالت رحيل ذكري في الفيديو الذي نشرته عبر حسابها الخاص بموقع إنستجرام: "طبعا أنا لسه حاطة لكم صورة، كانت سيشن قديم، ظهرت فيه وكان فيه إيد كاتمة بوقي، وهو ده ردي عليه بقول له مهما عملت محضر لو مليون محضر أنا بالنسبة لي مش طار أنا مش عاوزة حقي".
وواصلت: لازم تعرفوا يا جماعة إنه بالعقل والمنطق حاولوا تشغلوا دماغكم، وبلاش أسلوب أن الأغلبية ترمي الاتهامات، والكلام مش محمد الشقنقيري اللي أطلع بيه تريند، أنا اللي طلعته تريند، مين كان بيسمع عنه غير بعد ظهوره معايا.
وأضافت: "لو عاوزة شهرة هجيبه هو ليه.. اللي عمره خمسين سنة، أنا اللي طلعته تريند - مع كامل احترامي ليه - فالواحد فيه اللي مكفيه فبلاش ترموا الناس بالتهم.. لو عاوزة أطلع تريند، أجيب لي شاب حلو من اللي مسمعين، وأطلع معاه موديل وأبقى تريند".