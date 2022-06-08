شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الشقنقيرى عن حقيقة زواجه من رحيل ذكرى: تركت الأمر فى يد القضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الفنان محمد الشقنقيرى، خلال تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه لن يرد على ما قيل بشأنه من الموديل رحيل ذكري، قائلاً إن الأمر متروك فى يد القضاء وقال "تركت الأمر كله فى يد العدالة، لأنى واثق فى القضاء، وبالتالى لا أحب الدخول فى مهاترات أو الرد على ما قيل بشأنى من زج اسمى فى تلك الأمور التى سيحسمها القضاء".

وأضاف "استغربت من كل أراد الزج باسمى، خاصة على السوشيال ميديا مرددين أحاديث على لسانى، بصفحات مزيفة، وأنا واثق من القضاء فى النهاية أنه سيأتى بحقى، خاصة بعدما تقدمت ببلاغ للنيابة العامة واتخذت جميع الإجراءات القانونية".

وكان اسم الفنان محمد الشقنقيري تصدر مؤشرات البحث الفترة الماضية بعد الخلاف القائم بينه وبين عارضة الأزياء رحيل ذكري، حيث كتب الشقنقيري من خلال حساب الفيس بوك الخاص به "يا جماعة دى الصفحة الرسميه الوحيدة لى وأى خبر متداول على أى صفحة من صفحات التواصل الاجتماعى ليس له أى علاقة بى فأنا حتى الآن لم أصرح بأى شىء لأى جهة إلا للجهات الرسمية، واتخذت جميع الإجراءت القانونية وتقدمت ببلاغ للنيابة العامة واتخذت جميع الأجراءات القانونية والحكم للقضاء وشكراً"

وكانت عارضة الأزياء رحيل ذكرى قد أعلنت عن مقاضاة الفنان محمد الشقنقيري بتهمة التشهير بها وأولادها بعد إنكاره الزواج منها.