شكرا لقرائتكم خبر عن شيماء سيف تسخر من أنباء فقدانها 40 كيلو من وزنها .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتشرت أخبار مؤخرا تزعم أن الفنانة شيماء سيف فقدت 40 كيلو من وزنها، وذلك اعتمادا على صورة لها تظهر وجهها بزاوية مختلفة،

لذلك قررت شيماء سيف الرد علي هذه الأخبار بطريقة ساخرة، حيث نشرت فيديو لها تظهر وجها بفتلر ممتلئ وعلقت عليه بـ " نفسى اعرف الى بينزلو الأخبار دى بيجيبوا الكلام ده منين " وأشارت ساخرة " شاهد قبل الحذف شيماء بعد ما خست".



شيماء سيف



شيماء سيف تسخر من فقدان وزنها

وعلي جانب آخر يستأنف فريق عمل مسرحية "عائلة تس" عروضهم بالسعودية وذلك خلال موسم جدة ، خلال الشهر الحالى ، والمسرحية من بطولة مصطفى خاطر، بيومي فؤاد، أوس أوس، محمد سلام، شيماء سيف، سليمان عيد، مصطفى البنا، دانا حلبى، والمسرحية من تأليف أحمد عبد الوهاب وكريم سامى، وإخراج أوتاكا .

تتناول المسرحية عائلة مكونة من الأب بيومى فؤاد، ولديه ثلاثة أبناء، وهم مصطفى خاطر وشيماء سيف وأوس أوس، حيث يمتلك الأب مصنع للمياة الغازية باسم "تس كولا"، وخلال العرض، نجد أن تلك العائلة مهددة بالتفكك، بسبب تصرفات الاب ، وتتضمن المسرحية مواقف ساخرة مليئة بكوميديا الموقف تجمع ما بين شخصية "الأب " الثري الذي يواجه خطر الإفلاس، وأبناءه في محاولتهم لابتكار حلول عملية تنقذهم من هذا الخطر.

المسرحية حققت نجاحًا كبيرًا منذ انطلاق عرضها بموسم الرياض الماضي ، وشهدت إقبالاً جمياهيريًا من جميع الأعمار، ونفدت تذاكر المسرحية منذ الإعلان عنها، كما حضرها خلال موسم الرياض مجموعة من الإعلاميين المصريين، والسفير المصرى في السعودية، بالإضافة إلى عدد كبير من الشخصيات العامة