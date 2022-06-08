شكرا لقرائتكم خبر عن جريمة قتل محور أحداث "حدث بالقاهرة" والفيلم يتناول أحداثا اجتماعية مهمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى المخرج أحمد عبد الله صالح من تصوير جزء كبير من أحداث فيلمه الجديد "حدث بالقاهرة" الذي يقوم ببطولته أحمد حاتم، وتدور أحداثه في إطار اجتماعى مشوق، اذ تعتمد أحداثه على وجود جريمة قتل ويتم التحقيق فيها للوصول إلى مرتكبها مع تناول العلاقة بين الأهل والأبناء في ظل التطور التكنولوجى الذى نعيش فيه حالياً.

فيلم "حدث بالقاهرة" تأليف عمر جمال الذى كتب فيلم "أوقات فراغ" عام 2005، وإخراج أحمد عبد الله صالح ويشارك في بطولته بيومى فؤاد، سوسن بدر، معتز هشام، أحمد عزمى، عمرو صحصاح، يوسف وائل نور، عمر رزيق، حسن مالك، وعدد آخر من الفنانين الشباب.

المخرج أحمد عبد الله صالح قدم عددا من الأعمال السينمائية خلال الفترة الماضية منها "شكة دبوس" بطولة خالد سليم ومى سليم ونسرين أمين ومحمد شاهين وسامية الطرابلسى، وفيلم "سكر بره" بطولة إسلام جمال وأميرة هانى وخالد عليش واسراء عبد الفتاح إضافة إلى فيلم كويتي بعنوان "طال رايح جاى".

ويعيش بطل الفيلم أحمد حاتم حالة من النشاط السينمائي، اذ استأنف تصوير فيلم "عاشق" الذي تشارك في بطولته أسماء أبو اليزيد ومحسن محيي الدين وتأليف محمود زهران وإخراج عمرو صلاح، كما يشارك كضيف شرف في فيلم "السرب" مع النجوم أحمد السقا ومنى زكى وشريف منير وعمرو عبد الجليل ومحمود عبد المغنى وعدد كبير من الفنانين والعمل إخراج أحمد نادر جلال.