بعد 39 عاما .. أحدث ظهور ل ” مايا يزبك ” صاحبة أغنية حبيبي يا عيني .. لن تصدقوا كيف أصبح شكلها ؟

كتب امير فتحي في الأربعاء 8 يونيو 2022 02:51 مساءً - أقيم مهرجان الزمن الجميل في دورته الخامسة في قاعة السفراء بكازينو لبنان والذي شهد حضور عدد من نجوم وفناني الوطن العربي .

وجاء من بينهم الفنانة اللبنانية ” مايا يزبك ” صاحبة أغنية (حبيبي يا عيني) التي تم طرحها منذ 39 عاما وحققت نجاحا هائلا حينذاك .. وتم تكريمها بالمهرجان في أحدث ظهور لها .

وأجرت مايا يزبك لقاءا مع برنامج ET بالعربي على هامش المهرجان أعربت من خلاله عن سعادتها بالتواجد في مهرجان الزمن الجميل وتكريمها بعد سنوات طويلة من الغياب عن الوسط الفني .

وشهد مهرجان الزمن الجميل تكريم مجموعة من رموز الفن منهم كلا من : هاني شاكر وصفية العمري وفادية عبد الغني وسميرة عبد العزيز ونادين خوري وحسام تحسين بك ومادلين طبر وجورجيت الصايغ وليليان نمري وغيرهم .