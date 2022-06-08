لميس الحديدي تكشف حقيقة انفصال ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي

كتب امير فتحي في الأربعاء 8 يونيو 2022 02:51 مساءً - علقت الإعلامية ” لميس الحديدي ” في برنامجها كلمة أخيرة على الشائعات التي تم تداولها في الساعات الماضية حول انفصال الفنانة ” ياسمين عبد العزيز ” عن زوجها الفنان ” احمد العوضي ” .

حيث أكدت لميس الحديدي على أن كل ما يتم تداوله على السوشيال ميديا ما هو إلا مجرد ادعاءات ويجب مراعاة عدم التدخل في مثل هذه الأمور حتى وإن كانت الخلافات موجودة فيجب احترام ذلك .

فقالت : ” هري على السوشيال ميديا من الصبح مدعيين أن ثمة مشكلة بين ياسمين وبين زوجها وأنها عملت عدم متابعة للأكونت الخاص به على الانستجرام وبعدين لغط خلاف بينها وبين أخوها ” .

وتابعت في تعليقها على الانتقادات المتبادلة التي حدثت بين ياسمين عبد العزيز وشقيقها الفنان ” وائل عبد العزيز : ” حتى لو فيه خلاف أسري لازم نحترم ده خاصة أن البوستات اتشالت ومكنتش أحب أن الخلافات الأسرية تبقى على السوشيال ميديا ” .

وأضافت الحديدي موجهة رسالة إلى وائل عبد العزيز : ” لو عندك مشكلة مع أختك أرفع سماعة تليفونك وكلموا بعض، موضوع السوشيال ميديا أننا نرد على بعض على التواصل الاجتماعي سخيف شوية وبيجرحها أكتر ما بيسندها ” .

كما حرصت لميس الحديدي على كشف تطورات الحالة الصحية لياسمين عبد العزيز وطمأنة جمهورها بعد نشر الأخيرة لصورة لها من داخل إحدى المستشفيات مؤخرا .

فأشارت الإعلامية المصرية إلى أن هذه الصورة تم التقاطها من داخل أحد المستشفيات في سويسرا، حيث تتواجد ياسمين هناك حالياً لإجراء عملية تابعة للعملية الأولى التي خضعت لها منذ عدة أشهر .

ورفضت لميس الحديدي الكشف عن مزيد من التفاصيل حول الوضع الصحي للفنانة ياسمين عبد العزيز قائلة : ” معنديش معلومة أكتر من كده وأتمنى لها الشفاء .. كل اللي يهمني صحة ياسمين عبد العزيز وأتمنى عودتها سالمة وترجعلنا فريش زي طبعها ” .