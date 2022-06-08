كتب امير فتحي في الأربعاء 8 يونيو 2022 12:54 مساءً - كشف الفنان المصري ” طارق صبري ” في منشور له عبر حسابه على إنستجرام عن تعرضه لوعكة صحية استدعت نقله إلى المستشفى دون الكشف عن تفاصيلها .
وتضمن المنشور صورة للفنان طارق صبري ظهر بها من داخل المستشفى وهو على سرير المرض أثناء إجرائه لبعض الفحوصات الطبية .
وكتب طارق صبري في تعليقه على الصورة : ” الحمد لله .. دايماً بدعي في كل وقت إن ربنا يبارك في صحتي وصحة كل الناس ” .
وتابع : ” لإن من غير الصحة مش هنقدر نعمل أي حاجة، وكل حاجة مش هيكون ليها معنى ولا قيمة لو مش قادرين نستمتع بوجودها ” .
وأضاف : ” دعواتكم إن شاء الله تكون حاجة بسيطة .. وربنا يباركلنا في صحتنا وصحة كل اللي بنحبهم ” .
كانت هذه تفاصيل خبر بصورة من المستشفى .. طارق صبري يطلب الدعاء من الجمهور : ” دعواتكم تكون حاجة بسيطة “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.