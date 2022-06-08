بصورة من المستشفى .. طارق صبري يطلب الدعاء من الجمهور : ” دعواتكم تكون حاجة بسيطة “

كتب امير فتحي في الأربعاء 8 يونيو 2022 12:54 مساءً - كشف الفنان المصري ” طارق صبري ” في منشور له عبر حسابه على إنستجرام عن تعرضه لوعكة صحية استدعت نقله إلى المستشفى دون الكشف عن تفاصيلها .

وتضمن المنشور صورة للفنان طارق صبري ظهر بها من داخل المستشفى وهو على سرير المرض أثناء إجرائه لبعض الفحوصات الطبية .

وكتب طارق صبري في تعليقه على الصورة : ” الحمد لله .. دايماً بدعي في كل وقت إن ربنا يبارك في صحتي وصحة كل الناس ” .

وتابع : ” لإن من غير الصحة مش هنقدر نعمل أي حاجة، وكل حاجة مش هيكون ليها معنى ولا قيمة لو مش قادرين نستمتع بوجودها ” .

وأضاف : ” دعواتكم إن شاء الله تكون حاجة بسيطة .. وربنا يباركلنا في صحتنا وصحة كل اللي بنحبهم ” .