حسن الرداد وإيمي سمير غانم بفيديو طريف.. ماذا دار بينهما؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تفاعل الجمهور بشكل واسع مع فيديو طريف نشره النجم المصري حسن الرداد عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “انستغرام”.

وظهر الرداد في الفيديو وهو يجلس على طاولة طعام كبيرة جداً وأمامه عدد قليل من الأطباق وتقوم زوجته إيمي سمير غانم بتصويره وسألته إيمي: “حسن أنت مش مستني حد عالأكل”.

ليجيب الرداد: “لأ طبعاً الناس جاية.. أومال كل الأكل ده يلي احنا عاملينو لمين.. ياريت تجيبي كل الأكل.. الشيف شغال بقاله 48 ساعة عشان يعمل الأكل”.

فيما قامت إيمي بالتزامن مع هذا الكلام بتصوير طاولة الطعام الكبيرة التي بدت فارغة وقابلت كلام حسن بالضحك”.

فيما طالب عدد كبير من المتابعين بعمل مشترك يجمع إيمي وحسن بأسرع وقت.

وكان حسن الرداد قد نفى في وقت سابق الشائعات التي تحدثت عن انفصاله عن زوجته إيمي سمير غانم مؤكداً انه لا يعرف سبب إطلاق هذه الشائعات وقال: ” ليس لدي أي تفسير لهذا الأمر، ولكن التفسير الوحيد هو أننا ثنائي محبوب، لذا فهناك بعض المواقع التي تبتدع الشائعات عنا، ونحن لا نتحدث عن حياتنا الشخصية على الملء، ولا أُحبذ الرد المتكرر على مثل هذه الشائعات، إلا حين يتم سؤالي”.

وأكد الرداد أنه من المتوقع أن يحضر مع زوجته بعمل فني مشترك قريباً.