بينيلوب كروز تفوز بجائزة الفيلم الوطني 2022

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: منحت وزارة الثقافة والرياضة الإسبانية جائزة الفيلم الوطني لعام 2022 للممثلة الإسبانية “بينيلوب كروز سانشيز”، بناءً على اقتراح إجماعي من لجنة التحكيم. وتبلغ قيمة الجائزة الممنوحة للنجاحات المحققة في عام 2021، 30 ألف يورو، وفقاً لموقع World Today News.

وفازت الفنانة “بينيلوب كروز” بالجائزة الوطنية للأفلام لعام 2022، حيث منحت لجنة التحكيم الجائزة بالإجماع بعد عام 2021 المليء بالنجاحات الدولية، مع الأخذ في الاعتبار أنها في العام الماضي أصبحت أول فنانة إسبانية تفوز بكأس فولبي في مهرجان البندقية، بالإضافة إلى ترشيحها الرابع لجوائز الأوسكار، الأمر الذي رفع من مكانتها كأكثر ممثلة إسبانية ترشيحاً في التاريخ.

ووصفت لجنة التحكيم مسيرة “كروز” السينمائية بأنها استثنائية، مشيرة أيضاً إلى جوائز مثل جائزة أفضل أداء نسائي في مهرجان كان، عن فيلم Volver، أوسكار لأفضل ممثلة مساعدة، وجائزة سيزار الفخرية، وجائزة دونوستيا في San Sebastián، وثلاث جوائز Goya من أصل ثلاثة عشر ترشيحاً تم ترشيحها لها.

وفقاً لقرار لجنة التحكيم، تعتبر الممثلة إحدى الرؤساء المرئيين لجيل التسعينيات، مما يعني تجديد السينما الوطنية، وتشكل جزءاً من الأفلام الرمزية التي حققت حضوراً عالمياً.

وبناءً على قرار لجنة التحكيم، قالت: “منذ ذلك الحين، فتحت موهبتها الهائلة وتعددت استخدامات الأبواب أمامها للتعاون مع صانعي الأفلام من جميع أنحاء العالم مع الحفاظ أيضاً على ارتباط وثيق مع السينما الإسبانية”. وأضافت لجنة التحكيم: “تلتزم بمهنتها، وتسعى إلى التميز في عملها، مما يسمح لها بإنشاء بعض من أكثر الشخصيات التي لا تُنسى في تاريخ السينما لدينا”.

مع تسليم الجائزة التي تسلط الضوء على أبرز ما في مجال التصوير السينمائي الإسباني، تقر لجنة التحكيم، برئاسة المديرة العامة لمعهد التصوير السينمائي والفنون السمعية البصرية ICAA، “بياتريس نافاس”: “لقد أنشأت بعضاً من أكثر الشخصيات التي لا تُنسى في السينما لدينا. لكل هذه الأسباب، تعتبر بينيلوب كروز ممثلة بارزة تثري تراثها الرائع التراث الثقافي الإسباني”.

وهنأ رئيس الوزراء “بيدرو سانشيز” الممثلة “كروز” بعد فترة وجيزة من الإعلان عن الجائزة، وكتب في تغريدة: “إنها تجسيد للسينما، سواء الإسبانية أو العالمية”، مشيراً إلى موهبتها الهائلة وأدائها الاستثنائي.

جديراً بالذكر أن الفائزون السابقون بالجائزة هم الممثل “أنطونيو بانديراس” والمخرجة “إيزابيل كويكسيت”.