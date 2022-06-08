أصالة نصري.. هل تصبح “جدة” قريباً؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في أول تلميح لاحتمال حمل شام الذهبي، أكدت والدتها الفنانة السورية أصالة نصري أنها متشوقة ومستعدة لأن تصبح “جدة”.

وقالت أصالة أنها تتعامل مع الحياة باعتبارها “حزمة واحدة”، وليست مجرد مراحل متتابعة، وستشعر بالكثير من السعادة كلما كبرت عائلتها خاصة مع وصول أحفادها من ابنتها شام.

وتلقت أصالة سؤالا مباشرا من برنامج “MBC Trending”، الذي يذاع على قناة “mbc 4″، حول مدى استعدادها لتصبح “جدة” بعد زواج ابنتها شام مؤخرا على رجل أعمال مصري، وقالت أنها تنتظر اللحظة التي تصبح فيها جدّة بعد زواج ابنتها شام أخيراً، تابعت: لما تكبر عيلتي ويكون عندي أحفاد، هذا حلم، أنا بموت على الأولاد الصغار.

وأضافت: شام بالنسبة لي مجموعة ستات، و شام بالنسبة لي هي الدنيا، وأنها تجيب ولاد يعني الدنيا تكبر.

وكشفت أصالة أنها تستعد لطرح ألبوم جديد باللهجة المصرية خلال شهر يوليو المقبل، قائلةً: كتير حلو، كل شيء بالألبوم هيعجبك وعاملة ألوان كتير فوق ما تتخيلوا، هتحبوه كتير.

وسبق أن نشرت شام الذهبي عدة صور لها من حفل زفافها تجمعها بوالدتها أصالة وعلقت عليها برسالة مطولة عبر حسابها بموقع انستغرام قائلة: انتي الحياة الي بعيش من خلالها. انت سبب كل شي بدنيتنا يا اعظم و احن واطيب و انقى ام و صديقة و بنت و اخت بهالدنيا.

أضافت: قوتك الي قوتنا، حنانك و محبتك الخارقة هي الي طهرت قلوبنا من قسوة الحياة و خلتنا نواجه كل الظروف بمحبة و تسامح. شلون بتقدري تحولي كل محنة لمنحة و تخلينا انشوف الخير والتفاؤل بكل شيء هي معجزة؟! شلون بتقدري اتسامحي بعد و تتسامح مع القسوة والظلم البشري الشرير؟

وواصلت شام وصف والدتها قائلة: هي محبة و طهارة غير انسانية. لانك نادرة و طاهرة و عظيمة يا امي، يا اصالة انتي مدرسة بالحب، التسامح، التفاؤل، العزيمة الخارقة الي واجهة كل التحديات من شلل جسدي، لقهر و خذلان.

واختتمت رسالتها بقولها: كل شيء ارتفعتي واترافعتي بالحب و الاسرار. الدعاء الي بدعي كل يوم ان اجعل عمرك اطول من عمري و شوفك لآخر لحظة بحياتي ملكة الدنيا بعشقك كلمة صغيرة كتييير… انا كلي حب و كلي ملكك.