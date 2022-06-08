شقيق ياسمين عبد العزيز يهدّد بمقاضاتها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: رداً على بيان تحذير وتهديد محامي شقيقته الفنانة ياسمين عبد العزيز، نشر الفنان وائل عبد العزيز بياناً صحافياً من مكتب محاميه حسام لطفي، يؤكد فيه لجوءه الى القضاء بعد تعافي شقيقته من وعكتها الصحية.

وجاء في نص بيان محامي وائل عبد العزيز: “تلقى موكلي رسالة تحذيرية من محامي شقيقته الفنانة ياسمين عبد العزيز، والتي تثبت تأويلاً خاطئاً وفهماً مغلوطاً لما أورده موكلي في بوست لدعم شقيقته، فيما تمر به من عَرَض صحي واجتماعي”. وأضاف: “وكانت الشقيقة قد كتبت بوست، نسبت فيه إلى شقيقها ما لم يفعله، وتداركت به ضميراً حياً، ما فعلته، فحذفت البوست، وحرصاً من موكلي على عدم إتاحة الفرصة لهواة الصيد في الماء العكر، فلن يتخذ أي إجراءات في هذا الشأن؛ تقديراً للعرض الذي تمر به شقيقته؛ حتى تجتاز أزمتها وتعود إلى جمهورها وأسرتها”.

وكان أشرف عبد العزيز محامي الفنانة ياسمين عبد العزيز قد أصدر بياناً صحافياً، كشف من خلاله نية موكلته مقاضاة شقيقها الفنان وائل عبد العزيز بعدما أثار جدلاً واسعاً بتصريحاته.

وقال بيان محامي ياسمين: “يحذّر مكتب أشرف عبد العزيز محامي الفنانة ياسمين عبد العزيز من أن شقيق الفنانة ينشر أحاديث وحوارات على مواقع التواصل الاجتماعي تخصها وحدها”. وأضاف: “لذلك فإننا نحذر بشدة من نشر أي أحاديث أو حوارات أو طرح مواضيع على مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية والزج باسم الفنانة ياسمين عبد العزيز، وأنه سوف يتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية في حال مخالفة ذلك”.

وكانت الحرب الكلامية والتصريحات المتبادَلة بين الفنانة ياسمين عبد العزيز وشقيقها وائل قد اشتعلت خلال اليومين الماضيين عبر حساباتهما في مواقع التواصل، إثر محاولة دعمها بعد انتشار أخبار حول انفصالها عن زوجها الفنان أحمد العوضي بعد إلغائها متابعته على “إنستغرام”.

وكتب وائل من خلال حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي معلّقاً على صورة لهما: “يا بنتي انتي ليكي إحنا بعد ربنا وتعبك تعبنا وفرحك فرحنا وإحنا معاكي ووراكي ليوم الدين… معلش استحملي وكله هيعدّي بأمر الله”.

إلا أن المنشور لم يلقَ قبولاً من ياسمين، فردّت عليه عبر خاصية القصص المصورة الملحقة بحسابها الخاص في “إنستغرام” بمنشور هاجمته فيه بقوة حيث كتبت قائلة: “اتوكس أنت ياللي بعت أختك وأخدت تمنها عربية مرسيدس”… الأمر الذي أثار حفيظة وائل فردّ عليها بمنشور هاجمها فيه بشراسة ووصف ما قالته بقلّة الأدب حيث كتب قائلاً: “أنا مش هارد عليكي والله وقلة الأدب دي، إنتي متعرفيش أنا شيلت عنك إيه وحاميتك إزاي وحاولت أطلع بيكي وبمشاكلك بأقل خساير لكن إنتي مبتتعلميش… ربنا بيدي الإنسان دروس ودرس مرضك متعلمتيش منه حاجة.. ربنا يهديكي ولو ع البيع إنتي بايعة من ٢٠ سنة وإحنا اللي بنشتريكي”.