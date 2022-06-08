شكرا لقرائتكم خبر عن نوال الزغبى تنفى تأجيل حفلها فى دار الأوبرا يوم 20 الشهر الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت النجمة نوال الزغبى، عن عدم تأجيل حفلها في دار الأوبرا، وغردت عبر حسابها على تويتر، قائلة:"للتوضيح حفل دار الأوبرا لم يتم تأجيله ولا إلغائه فما زال في نفس التاريخ 20 يونيو في القاهرة وأنا كتير متحمسة وناطرتكن". ومن المقرر أن تقدم باقة متنوعة من أغانيها القديمة والحديثة التي يحبها جمهورها.



نوال الزغبى

وكشفت مؤخرًا النجمة اللبنانية نوال الزغبى موقفها من خوض تجربة التمثيل قائلة فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" إنه عرض عليها الكثير من السيناريوهات الفنية سواء سينمائية أو درامية، ولكن حال إقناعها بأحد منها ستوافق على الفور، مضيفة أنها تتمنى أن تكون تجربة الدراما القصيرة التى لا تتعدى عن 8 حلقات.

وعن رأيها في أغانى المهرجانات كشفت عن أنها لا تسمعها، وليست ذوقها، ولكن فى بعض الأحيان ممكن تسمع أغنية من هذه النوعية وتنال إعجابها، مشيرة أن المزيكا أذواق ولم تقلل من شأن أحد.

وردت النجمة اللبنانية نوال الزغبى حول سؤال عن أفضل مطربة نجحت فى مجال التمثيل قالت: "شيرين عبد الوهاب تعتبر من أفضل المطربات التى حققت نجاحًا كبيرًا فى التمثيل بإحساسها المختلف وأدائها المتميز، مشيرة إلى أنها نجحت على مستوى الدراما وأيضًا السينما.