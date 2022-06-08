شكرا لقرائتكم خبر عن الشقنقيري يتقدم ببلاغ للنيابة بسبب رحيل ذكرى.. وعارضة الأزياء تتهمه بالتشهير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر اسم الفنان محمد الشقنقيري مؤشرات البحث الفترة الماضية بعد الخلاف القائم بينه وبين عارضة الأزياء رحيل ذكري، حيث كتب الشقنقيري من خلال حساب الفيس بوك الخاص به "يا جماعة دى الصفحة الرسميه الوحيدة لى وأى خبر متداول على أى صفحة من صفحات التواصل الاجتماعى ليس له أى علاقة بى فأنا حتى الآن لم أصرح بأى شىء لأى جهة إلا للجهات الرسمية، واتخذت جميع الإجراءت القانونية وتقدمت ببلاغ للنيابة العامة واتخذت جميع الأجراءات القانونية والحكم للقضاء وشكراً".



محمد الشقنقيري

وكانت عارضة الأزياء رحيل ذكرى قد أعلنت عن مقاضاة الفنان محمد الشقنقيري بتهمة التشهير بها وأولادها بعد إنكاره الزواج منها.



محمد الشقنقيري ورحيل ذكري

وتبرأ الفنان محمد الشقنقيري من عارضة الأزياء رحيل ذكري، بعد إعلان أنها انفصلت رسميًا عنه، مشيرًا إلى أنه لا يعرفها، ولم يلتقِ بها من قبل.

وظهرت الموديل رحيل ذكري في فيديو جديد تهاجم الفنان محمد الشقنقيري، بعدما أثارت جدلًا واسعًا خلال اليومين الماضيين، بتداول صور وفيديوهات تجمعهما، وتعلن من خلالها انفصالها عنه، وهو ما استنكره الشقنقيري.

وقالت رحيل ذكري في الفيديو الذي نشرته عبر حسابها الخاص بموقع إنستجرام: "طبعا أنا لسه حاطة لكم صورة، كانت سيشن قديم، ظهرت فيه وكان فيه إيد كاتمة بوقي، وهو ده ردي عليه بقول له مهما عملت محضر لو مليون محضر أنا بالنسبة لي مش طار أنا مش عاوزة حقي".

وواصلت: لازم تعرفوا يا جماعة إنه بالعقل والمنطق حاولوا تشغلوا دماغكم، وبلاش أسلوب أن الأغلبية ترمي الاتهامات، والكلام مش محمد الشقنقيري اللي أطلع بيه تريند، أنا اللي طلعته تريند، مين كان بيسمع عنه غير بعد ظهوره معايا.

وأضافت: "لو عاوزة شهرة هجيبه هو ليه.. اللي عمره خمسين سنة، أنا اللي طلعته تريند - مع كامل احترامي ليه - فالواحد فيه اللي مكفيه فبلاش ترموا الناس بالتهم.. لو عاوزة أطلع تريند، أجيب لي شاب حلو من اللي مسمعين، وأطلع معاه موديل وأبقى تريند".

وتابعت: "الزواج هو الإشهار بغض النظر إن كان عرفيا رسميا أيا كان وكل عيلتى عارفة، وفيه مكالمات مسجلة مع الشقنقيري ووالدي ووالدتي.. أنا مش منحلة وماشية على حل شعري، مكالمته مع ماما متسجلة وبواب العمارة شاهد، كان بيجي من فترة للتانية، وبيبعت للولاد هدايا".

وأنهت حديثها بـ "أنا بقول باعلن الانفصال، لأنه طلقني بتنكرو كل ما فيه شيء بيتعمل هفضل أرد، ولسه عندي مفاجآت ما ظهرتهاش، مش هطلع كله، كنت ببكي البكى دا من كتر حبي فيك والحب صفة إلهية بإيد ربنا، ربنا بيزرع الحب في قلوبنا، ومن وقت ما عرفتك وأنا في مصايب.. ما عدا أول شهور اللي هي كانت حلاوة البدايات، فيما عدا ذلك مشفتش معاك شيء حلو، كنت بفضل مستنية بالساعات، وما تجيش، وكان نفسي أتكلم معاك، ما كانش من حقي، وحطيت في بقي جزمة قديم".

واختتمت: "أديتك ورقتي الجواز عشان هبلة وأنا من رابع المستحيلات أمشي مع حد في الحرام، ربنا قدر إني حبيتك، وما حدش يلومني، مفيش ست هتاخد راجل من واحدة، اتبهدلت وأنا كل عمرى 29 سنة، وفترة عشريناتى راحت كلها مصايب ورا بعض مش بتقف".