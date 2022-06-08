اول تعليق من شيماء سيف على أنباء خسارتها 40 كغ!

كتب امير فتحي في الأربعاء 8 يونيو 2022 11:43 صباحاً - سخرت الفنانة المصرية شيماء سيف من الانباء التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي عن خسارتها 40 كغ خلال اسابيع.

ونشرت شيماء سيف، مقطع فيديو تحت عنوان “شيماء سيف بعد ما خست”، وذلك عبر حسابها على انستغرام وعلقت عليه متسائلة: “نفسى اعرف الى بينزلو الاخبار دى بيجيبوا الكلام ده منين

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