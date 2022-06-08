يسيء للإسلام وابنة النبي.. سحب The Lady Of Heaven من الصالات البريطانية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلنت شبكة “سينيوورد” البريطانية لدور السينما الثلاثاء، أنها ألغت عرض فيلم “ذي لايدي أوف هافن” في بريطانيا بعد تظاهرات قام بها مسلمون أمام دور السينما ضد هذا الفيلم حول فاطمة الزهراء ابنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

وتطالب عريضة إلكترونية وقّعها أكثر من 119 ألف شخص بسحب الفيلم الذي وصف بأنه “مهين” و”عنصري”.

وبحسب صحيفة “ذي غارديان”، تظاهر مسلمون أيضا خارج صالات “سينيوورلد” في الكثير من المدن معتبرين أن الفيلم “مسيء للدين الإسلامي”.

قال أحد الناطقين باسم المجموعة “نظرا إلى الحوادث الأخيرة المتعلقة بعرض +ذي لايدي أوف هافن+ قررنا إلغاء العروض المقبلة لفيلم على مستوى البلاد لضمان سلامة طاقمنا وزبائننا”. خصوصا في المملكة المتحدة والولايات المتحدة.

وهذا الفيلم الدرامي البريطاني الذي أخرجه إيلي كينغ وبدأ عرضه في الدور البريطانية الجمعة، هو الاول الذي يتناول شخصية فاطمة الزهراء ابنة النبي محمد وزوجة علي بن أبي طالب.

وردا على سؤال من صحيفة “ذي غارديان” قال المنتج التنفيذي للفيلم مالك شليباك إن دور السينما يجب أن “تدافع عن حقها في عرض الأفلام التي يريد الناس مشاهدتها” بدلا من الرضوخ “للضغوط”.