راغب علامة يطرح “تعاليلي”.. قصة حب من أول نظرة في عيد ميلاده

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: احتفل النجم اللبناني راغب علامة يوم أمس الثلاثاء 7 يونيو بعيد ميلاده مع محبيه في مختلف أنحاء العالم. وفي هذه المناسبة أهدى راغب علامة الجمهور أغنية جديدة بعنوان “تعاليلي” من كلمات أحمد عاطف وألحان أحمد زعيم وتوزيع توما.

وأصدر راغب علامة كليب أغنية “تعاليلي” بالتزامن مع الاحتفال بعيد ميلاده على مواقع التواصل الإجتماعي، إذ تلقى الكثير من الرسائل التي عايده من خلالها محبّوه.

الأغنية عاطفية بامتيار، تتميّز بنمطها السريع والراقص وقال راغب عنها أنها “قصّة حب بين كلّ عاشقَيْن جمعهم لقاء بدون موعد، اشتعل معه الحب من أوّل نظرة سحرت الحبيب بجمال حبيبته، عبّر لها عن حبّه وشغفه، فما رأت عينه أجمل منها، ولم يغلبه أحد بالحب الا هذه الانسانة التي نوّرت حياته، فقرّر يطلب يدها قدّام كلّ الناس وتكون شريكة حياته وعمره وحكاياته”.

وجاء كليب أغنية “تعاليلي” بصورة شبابية معاصرة من إخراج زياد خوري، تناسب أجواء الأغنية بكادرات صيفية مليئة بالألوان والحركة.

فور صدوره اقتحم فيديو كليب “تعاليلي” قائمة الفيديوهات الأكثر رواجًا على موقع “يوتيوب” في لبنان ومصر والسعودية والإمارات وعدد من البلدان العربية.

وسبق أن كشف راغب علامة في تصريحات صحفية عن أن “أغنية تعاليلي تشبه شخصيته وتاريخه” وأكد أن “الشباب والصبايا سيحبون موضوع الأغنية”.

وأكد راغب أن جمهوره سيكون على موعد مع عدد من الأغنيات خلال الفترة المقبلة حيث لفت إلى أنه يحضر مجموعة من الأغاني بلهجات مصرية ولبنانية وخليجية.