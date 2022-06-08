“أنا بقيت حر”.. محمد الشرنوبي يكسب قضيته ضد سارة الطباخ

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد ثلاث سنوات من النزاعات والمحاكم، أعلن الفنان المصري محمد الشرنوبي، انتهاء معركته القضائية مع سارة الطباخ حيث حكمت المحكمة لصالح محمد الشرنوبي بإنهاء عقده وعلاقته نهائيًا مع شركة ايرث برودكشنس.

وقال محمد الشرنوبي عبر حسابه الرسمي بموقع “انستغرام”: “‎انا بقيت حر.. الحمدلله بعد ٣ سنين من النزاعات القضائية؛ والإساءة لسمعتى و تعطيل عملي، حكمت المحكمه لصالحي بانهاء عقدي مع شركة ايرث برودكشن للانتاج بحكم نهائي و مليش اي علاقة ولا اي صلة تربطني بهذه الشركة ‎شكرا للقضاء المصري و كل اللي وقفوا جنبي”.

وفي تعليقه على الحكم قال محمد الشرنوبي عبر حسابه على موقع ”إنستغرام“: ”مساء الفل، يا جماعة أنا بقيت حر بعد 3 سنين من المشاكل والقضايا، ومحاولات تعطيل شغلي، والمحكمة حكمت بحكم نهائي بانتهاء عقدي مع شركة إيرث برودكشن للإنتاج، وأي محاولات من الشركة أنها تطلع أي بيانات أو أنها تبعث للشركات وتقول لهم مش من حقكم تتعاونوا مع الشرنوبي هي محاولات بائسة، وغير قانونية“.

وأضاف: ”استنوني، أُحضّر حاجات كثيرة الفترة الجاية، أخيرًا هعرف أغني براحتي لأنه خلال السنين الثلاث إللي فاتوا ما كنتش عارف أغني براحتي، وأتوجه بالشكر لجمهوري، ولكل من ساندني ووقف بجانبي طوال الفترة الماضية“.

وكانت محكمة الجيزة في مصر قد أصدرت، في أبريل 2021، حكمًا قضائيًا يقضي بإلزام الفنان المصري محمد الشرنوبي، بدفع مبلغ الشرط الجزائي وقيمته 600 ألف دولار، للمنتجة المصرية سارة الطباخ، وذلك بسبب إخلاله ببنود التعاقد، ليقوم الشرنوبي بالاستئناف على الحكم بعدها.