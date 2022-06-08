شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسنى فى رسالة لمتابعيه: كل فترة هعرفكوا معلومة جديدة ما حدش يعرفها عنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص النجم تامر حسنى، مشاركة متابعيه بمعلومة جديدة عنه، عبر حسابه على إنستجرام، وكتب تامر قائلا:" كل فتره هعرفكوا معلومة جديده يمكن محدش يعرفها عني، انا كل يوم قبل النوم عندي رحلة قراءة ومعرفه جميله جداً ، يمكن أول مرة أعلن عن شيء بداخلي بالشكل دا ، بس حسيت فجأة أن واجب عليا انقلكم اي شيء بيفيدني عشان يفيدكوا معايا".

وتابع:" أتمنى من كل متابعيني الاهتمام و البحث و الحفاظ على كل فيديوهات ناس صعب تتكرر تاني أتمني من كل قلبي متابعتهم و لما نحتاج ردود على أسأله جوانا ندخل و نعرف قالوا ايه فيه الشيخ محمد متولي الشعراوي و العالِم مصطفى محمود و الدكتور إبراهيم الفقي والداعية مصطفى حسني والأستاذ أحمد الشقيري والشيخ عمرعبد الكافي والدكتورمحمد النابلسي وغيرهم".

وأَضاف:" و مازلت ابحث عن علماء تانيين بيوصلولنا حقيقة الحياة و أسرارها و كيفية التعامل معها في حلوها ومرها بشكل ايجابي جميل و بسيط".



تامر حسنى

في سياق آخر، انتهى النجم تامر حسنى وأبطال فيلمه الجديد "بحبك" من تصوير آخر مشاهد العمل، حيث جمعت المشاهد الأخيرة بتامر حسنى وهنا الزاهد وهدى المفتى، وحرصوا على الاحتفال بانتهاء التصوير، وذلك قبل طرح الفيلم في موسم عيد الأضحى المقبل حسبما أعلن تامر مؤخرًا.

فيلم "بحبك" تأليف وإخراج تامر حسنى في أولى تجاربه بالإخراج السينمائي، وبطولة تامر حسنى، هنا الزاهد، حمدى الميرغنى، هدى المفتى، أحمد عزمى، مدحت تيخة، عمرو صحصاح، شهد الشاطر، عالية راشد وعدد آخر من الفنانين، وانطلق تصويره بمشاهد جمعت تامر حسنى وهنا الزاهد والتي نشرها تامر على حساباته على السوشيال ميديا.