بالنضارة والكاريه.. هنا شيحة تتخلى تمامًا عن شعرها الطويل؛ هل يليق بها هذا التغيير؟ – شاهد وأحكم بنفسك

كتب امير فتحي في الأربعاء 8 يونيو 2022 03:50 صباحاً - غيّرت النجمة المصرية هنا شيحة من شكلها وظهرت بلوك جديد يتناسب مع أجواء الصيف والإجازة الصيفية.

وظهرت هنا شيحة بلوك جديد حيث قصت شعرها وارتدت نظارة قراءة وأطلت بتيشيرت أسود وبنطلون جينز، حيث كانت تتجول في أحد المتنزهات.

وشارك هنا صور جولتها الصيفية في إحدى الحدائق، وعلّقت على صورها لتقول: «الطبيعة هي كل ما تحتاجه لتزدهر».

وحرصت “شيحة” على وضع ماكياج خفيف بيّن نعومة بشرتها ونضارتها، ولاقت تلك الصورة إنتشارًا كبيرًا بين المتابعين الذين تفاعلوا معها وعبّروا عن محبتهم لها. مشيدين بجمالها في أى إطلالة تعتمدها.

هنا شيحة عبر ستوري إنستجرام

آخر أعمال هنا شيحة الفنّية:

وكانت آخر أعمال النجمة هنا شيحة بطولتها في مسلسل «راجعين يا هوى» مع عدد من نجوم الفن أبرزهم خالد النبوي، ونور، وأنوشكا، ووفاء عامر، وإسلام إبراهيم، وسلمى أبو ضيف، ومصطفى درويش، وتميم عبده، وجالا هشام، وسالي حماد، وريهام الشناوي، والوجه الجديد نانسي هلال، ومن إخراج محمد سلامة وتأليف الراحل أسامة أنور عكاشة وسيناريو محمد سليمان عبد المالك.

وقدمت هنا شيحة دور الحبيبة القديمة لـ”بليغ أبو الهنا” ويجسده خالد النبوى، والتي لا تتخلى عن ذكرى حبها القديم له، وتظهر خلال الأحداث حبيسة لحظة في الماضي، لأنها تفتقر للوعي الكافي الذي يساعدها على إدراك أن قصة حبهما انتهت، فتواصل التمسك بحلمها.

وعلى جانب آخر، قالت هنا شيحة إنّ هناك أدواراً سينمائية أصبحت كبيرة على تمثيلها، لافتة إلى أنّها تأخذ وقتاً من أجل عمل أي دور فني لأنّها تُحِبّ الانتقائية وأن يكون كل شيء دقيقاً، مؤكدة أنّ الممثل ليس صاحب قرار.

وأضافت هنا شيحة خلال لقائها في برنامج «كلمة أخيرة» مع لميس الحديدي أنّها تفكر في إنشاء شركة إنتاج، لافتة إلى أنّها حضرت جميع دورات مهرجان الجونة السينمائي، ما عدا الدورة الرابعة فقط بسبب انشغالها في تصوير أحد أعمالها.

وعُرض مؤخرًا لهنا شيحة في السينمات فيلم “مربع برمودة” تأليف هشام هلال، وإخراج طارق رفعت، ويشارك في بطولته عمرو عبد الجليل مصطفى خاطر، هنا شيحة، روجينا، دينا، محمد جمعة، محمد العمروسى، نهى رأفت والوجه الجديد يوسف الفنجري، وتدور الأحداث حول ظاهرة نفسية تصيب بطلي العمل مصطفى خاطر وعمرو عبد الجليل، ومعهم هنا شيحة وروجينا وتتوالى الأحداث.

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